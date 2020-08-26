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BM aracılığıyla üç zanlının daha iadesi gerçekleşti

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BM aracılığıyla üç zanlının daha iadesi gerçekleşti
BM aracılığıyla üç zanlının daha iadesi gerçekleşti

Çalışmalarını Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum lidere bağlı olarak yürüten İki Toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi BM adam kaçırma, soygun, cinayet ve ateşli silah taşıma ve kullanma zanlısı iki kişi Güney Kıbrıs’a iade edildi. Güney’de hırsızlık suçundan mahkûmiyetini tamamlayan ve sınır ihlali yapan bir zanlı da KKTC makamlarına iade edildi.

Bir süredir yürütülen hazırlık çalışmalarının tamamlanması üzerine, zanlılarının karşılıklı iade işlemi İki Toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi yetkilileri tarafından BM gözetiminde gerçekleştirildi.

Karşılıklı iade edilen her üç zanlı da kaçtıkları taraftaki suçlarına ilişkin yargılanıp mahkûmiyetlerini tamamlamıştı. Komite Eş Başkanı Hakkı Celal Önen, böylelikle zanlıların işledikleri diğer suçlarla ilgili her iki tarafta da yargı huzuruna çıkarılmasının önünün açıldığını söyledi.

Bu çerçevede Güney Kıbrıs’ta adam kaçırma, soygun ve cinayet suçlarından aranan Jagtar Sighn ile uyuşturucu tasarrufu ile ateşli silah kullanma suçlarından aranan adam öldürmeye teşebbüs dâhil 5 farklı sabıka kaydı bulunan George Christodoulou Güney Kıbrıs adli makamlarına teslim edildi.

Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçerek hırsızlık suçundan yargılanarak mahkûmiyetini tamamlayan Ümit Ertuğrul ise KKTC makamlarına iade edildi. Karşılıklı iade sürecinde Cumhurbaşkanlığı KKTC’deki işlemlerin tamamlanması için ilgili kurumlar nezdinde eşgüdüm sağladı.

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