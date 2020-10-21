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BM, Kıbrıslı Tarafları Ve Garantör Ülkeleri "Uygun Bir Zamanda" Bir Araya Getirmeyi Planlıyor

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Antonio Guterres'in Kıbrıs'ta siyasi süreci yeniden canlandırmak konusunda kararlı olduğunu ve uygun bir zamanda iki tarafı ve garantör ülkeleri bir araya getirmek istediğini söyledi. 
BM, Kıbrıslı Tarafları Ve Garantör Ülkeleri "Uygun Bir Zamanda" Bir Araya Getirmeyi Planlıyor

Dujarric, günlük basın brifinginde, KKTC'deki seçimlerin ardından Genel Sekreter Guterres'in yol haritası hakkında bilgi verdi. 

Guterres'in siyasi süreci yeniden başlatmak istediğini ve uygun bir zamanda Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ı bir araya getirmeyi planladığını belirten Dujarric, taraflar arasında güven inşasının önemini vurguladı. 

Dujarric ayrıca taraflara yeniden canlandırılmak istenen müzakereleri ve siyasi süreci tehlikeye atacak her türlü tek taraflı adımdan kaçınmaları çağrısı yaptı.

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