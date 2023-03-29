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BM, Myanmar’da “demokrasiye dönme” çağrısında bulundu

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BM, Myanmar’da “demokrasiye dönme” çağrısında bulundu
BM, Myanmar’da “demokrasiye dönme” çağrısında bulundu

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin bir soruyu yanıtladı.


Dujarric, Suu Çii’nin partisinin kapatılmasının “yanlış yönde bir adım” olduğunu belirterek, “Myanmar’da demokrasiye dönüş görmek istiyoruz.” diye konuştu.


Devrik lider Suu Çii ve tutuklu diğer kişilerin de serbest bırakılması gerektiğini aktaran Dujarric, BM’nin bu yönde çalışmalarını yürütmeye devam edeceğini kaydetti.


NLD kapatıldı


Myanmar’da NLD’nin askeri yönetim tarafından ilan edilen yeni seçim yasalarına uymayı reddettiği için kapatıldığı duyurulmuştu.


2021 darbesi sonrası gözaltına alınan ve farklı suçlardan hüküm giyen Myanmar’ın devrik lideri Aung San Suu Çii’nin partisi, cunta yönetimi tarafından göreve getirilen Ulusal Seçim Komisyonu’na gelecek seçimler için kayıt yaptırmayı reddetmişti.


Ordu 27 Ocak’ta yeni seçim yasalarını açıklamıştı


Ordu, 27 Ocak’ta ilan ettiği yeni “Siyasi Partiler Kayıt Yasası” ile seçimlerde kendisine alternatif oluşturabilecek siyasi partileri hedef almıştı.


Yeni yasal düzenleme ile ülkedeki partilerin 2 ay içinde yeniden kayıt yaptırmaları istenmiş, seçimlerde yarışacak partiler için gerekli fon miktarı, 100 kat artırılarak 100 milyon kyata (yaklaşık 45 bin 500 dolara) çıkarılmıştı.


Ayrıca, seçim komisyonunun parti kayıtlarına ilişkin kararlarına itiraz yolu kapatılmıştı.


Karara uymayan partilerin 3 yıl süreyle faaliyetlerinin askıya alınabileceği veya kapatılabileceği kaydedilmişti.


NLD seçimlere katılmayacağını bildirmişti


Ordu, yapmayı vadettiği seçimler için kesin bir tarih vermezken, ülkede devam eden Olağanüstü Hal (OHAL) rejimini şubat ayında 6 ay uzatma kararı almıştı.


Öte yandan NLD, ocak ayında getirilen yeni düzenlemeleri reddetmiş, seçimleri “yasa dışı” ve ordunun “göz boyaması” olarak nitelemişti.

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