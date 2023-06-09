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BM: New York’taki duman iklim krizinin sembolü

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Birleşmiş Milletler (BM), Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanın New York ve başka ABD şehirlerini kaplamasıyla ilgili, "Bu ve dünyanın birçok yerindeki kötü hava, iklim krizinin sembolü." değerlendirmesinde bulundu.
BM: New York’taki duman iklim krizinin sembolü

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin konuştu. Kanada’daki orman yangınlarının insanlar tarafından tetiklenen iklim kriziyle bağlantılı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadığına dikkati çeken Dujarric, diğer taraftan hava kirliliğinin genellikle insanların faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Dujarric, Kanada’daki yangınların iklim uzmanları ve bilim adamlarının ısının artmasına ilişkin yaptığı uyarılarla da alakadar olduğunu belirterek, “(New York’u duman kaplaması) Bu ve dünyanın birçok yerindeki kötü hava, iklim krizinin sembolü.” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sürekli olarak fosil yakıtların kullanımının azaltılması gerektiğini vurguladığını anımsatan Dujarric, bir nevi dünyanın başkenti olan New York’ta böyle bir olaya tanık olunmasının insanları harekete geçireceğini umduğunu kaydetti.

Dujarric, son 20 yılda ilk kez kötü hava kalitesi nedeniyle BM bayraklarının indirildiğini aktardı.

Guterres ise sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflı mesajında, “New York’taki karargahımızda Kanada’daki yangınlar nedeniyle kötü havanın etkisini hissediyoruz. Küresel ısınma artarken, orman yangınlarını azaltmak hayati önem taşıyor. Doğayla barışmalıyız, pes edemeyiz.” ifadelerini kullandı.

BIDEN, ABD VATANDAŞLARINI UYARDI

ABD Başkanı Biden, yazılı açıklamasında, bu sabah milyonlarca Amerikalının Kanada’daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanın etkilerine maruz kaldığını belirterek, iklim değişikliğinin etkilerine işaret etti.

ABD’nin mayıs ayından bu yana 600’den fazla itfaiye ve destek personelinin yanı sıra yangınla mücadele birimleri konuşlandırdığını kaydeden Biden, dün Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşerek ek yardım teklif ettiğini aktardı.

Biden, ilgili kurumlara Kanada’nın ek itfaiye personeli ve hava tankeri gibi yangın söndürme araçları talebine derhal yanıt vermeleri talimatı verdiğini ifade etti.

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg’dan kötüleşen hava kalitesinin hava trafiği üzerindeki etkilerinin iyi şekilde yönetilmesi konusundaki ilerlemeyle ilgili kendisini bilgilendirmesini talep ettiğini anlatan Biden, Çevre Koruma Dairesinin de hava kalitesini takip ettiğini kaydetti.

Biden, vatandaşlara “AirNow.gov” adresinden yaşadıkları yerlerdeki mevcut hava kalitesi ve güncellenmiş halk sağlığı kılavuzuna erişebileceklerini duyurdu.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) “CDC.gov” adresinden yangınların dumanının etkilerinden korumaya yönelik önerilerde bulunduğunu da hatırlatan Biden, vatandaşlara, “Güvende kalın ve yerel yetkililerinizin yönlendirmelerine uyun.” uyarısını yaptı. 

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