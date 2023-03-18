  • BIST 5.136,44
  • Altın 1215.998
  • Dolar 19.0029
  • Euro 20.2613
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4,6 büyüklüğünde deprem

BM’den Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması

» »
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 120 gün daha uzatılması dolayısıyla diplomatik ve operasyonel destek sağladığı için Türkiye'ye teşekkür etti.
BM’den Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması

Dujarric, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın 120 gün daha uzatılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sözcü Dujarric, “22 Temmuz 2022’de İstanbul’da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi uzatıldı. Girişim, belirlenen Ukrayna limanlarından tahıl ve ilgili gıda maddeleri ile amonyak gibi gübrelerin güvenli sevkiyatını sağlamayı amaçlamaktadır.” ifadesini kullandı.

Anlaşmanın, ilk iki dönemde 25 milyon metrik ton tahıl ve gıda maddesinin 45 ülkeye taşınarak küresel gıda fiyatlarını düşürmeye ve piyasaları stabilize etmeye yardımcı olduğunu kaydeden Dujarric, “Karadeniz Tahıl Girişimi’ne diplomatik ve operasyonel destek sağladığı için Türkiye hükümetine teşekkür ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

KRİTİK ÖNEME SAHİP

Dujarric, Rus gıda ürünlerinin ve gübrelerinin dünya piyasalarına tanıtılmasını teşvik etmeye yönelik Mutabakat Zaptı ile birlikte anlaşmanın özellikle gelişmekte olan ülkeler için küresel gıda güvenliği için kritik öneme sahip olduğuna vurgu yaptı.

Sözcü, açıklamasında, “Her iki anlaşmaya da güçlü bir şekilde bağlı kalmaya devam ediyoruz ve tüm tarafları bunları tam olarak uygulamak için çaba sarf etmeye çağırıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Tahıl Koridoru Anlaşması, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da yapılmıştı.

19 Kasım 2022’den itibaren 120 gün süreyle uzatılan anlaşma, bugün sona eriyordu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanada’da cinsel istismar uygulayan 27 papazın kimliği açıklandı14 Mart 2023 Salı 23:30
  • İklim kriziyle ilgili korkutan araştırma14 Mart 2023 Salı 22:20
  • Papa’dan rahiplere cinsel ilişki yasağının kaldırılmasına yeşil ışık14 Mart 2023 Salı 12:06
  • NASA'nın yeni keşfettiği göktaşı Sevgililer Günü'nde Dünya'ya çarpabilir13 Mart 2023 Pazartesi 23:35
  • Okyanuslar 171 trilyon plastik parçasıyla dolu13 Mart 2023 Pazartesi 20:27
  • Endonezya’da yanardağ yüzünden turizm ve madencilik faaliyetleri durdu11 Mart 2023 Cumartesi 22:54
  • Amazonlar’da, ormansızlaştırma rekoru kırıldı11 Mart 2023 Cumartesi 18:26
  • Bilim insanları havadaki karbonu, sodyum bikarbonata dönüştürdü11 Mart 2023 Cumartesi 13:34
  • Çin'de bir yaşındaki bebeğin beyninden hiç doğmamış ikizi çıkarıldı10 Mart 2023 Cuma 22:58
  • Bir yıldızın yörüngesindeki halkada su molekülleri tespit edildi09 Mart 2023 Perşembe 23:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti