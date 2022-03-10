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BMW Grubu'nun net karı geçen yıl yüzde 223 arttı

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BMW Grubu'nun net karı geçen yıl yüzde 223 arttı
BMW Grubu'nun net karı geçen yıl yüzde 223 arttı

BMW Grubu'nun net karı, geçen yıl 2021'e göre yüzde 223,1 artarak 12,5 milyar avroya yükseldi.

BMW Grubu'ndan yapılan açıklamada, grubun net karının, Kovid-19 salgınının ilk yılı olan 2020'de 3 milyar 857 milyon avro olduğu, geçen yıl ise yüzde 223,1'lik artışla 12 milyar 463 milyon avro seviyesine yükseldiği bildirildi.

Söz konusu dönemde, grup gelirlerinin yüzde 12,4 artarak 111 milyar 239 milyon avroya çıktığı belirtilen açıklamada, şirketin karının, yeni araçların yüksek fiyatı ve ikinci el araç satışından olumlu etkilendiği kaydedildi.

Bünyesinde BMW, MINI ve Rolls-Royce gibi markaları bulunduran BMW Grubu, geçen yıl dünya genelinde otomobil teslimatlarını yüzde 8,4 artırarak 2 milyon 521 bin 514'e yükseltmişti. Bunun yüzde 13'ü (328 bin 314) elektrikli otomobillerden oluşmuştu.

BMW, hisse başına 1,90 avro olan temettü ödemesini 5,80 avroya çıkaracağını da duyurdu.

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