Her Daim Dostlar grubu, Gazimağusa’da özel koruma bölgesi de olan Yenişehir (Neopolis) sulak alanında kuş gözlemi etkinliği düzenledi.

Uluslararası üne de sahip olduğu ve potansiyel Natura 200 alanı olarak değerlendirildiği belirtilen bölgedeki kuş gözlemi, çevre dostu öğretmen Asuman Korukoğlu’nun yol göstericiliğinde dün sabah yapıldı.

Her Daim Dostlar grubunun verdiği bilgiye göre, gözlem sırasında yüzlerce kuş saptandı.

Halka ve yöneticilere çağrı yapan grup, “Doğal zenginliklerimizin farkına varalım, sahip çıkalım çok iyi koruyalım ve yönetelim, gelecek kuşaklara en iyi şekilde devredelim. Bu hepimizin sorumluluğu ve görevidir” dedi.

“BÖLGE KOŞULLARI KUŞLAR İÇİN HİÇ ELVERİŞLİ DEĞİL”

Yıl boyunca Yenişehir (Neopolis) sulak alanına 100’ün üzerinde kuş türünün uğradığının bilindiği ve gözlemlendiği kaydedilen açıklamada, söz konusu bölgenin değerinin bugüne kadar bilinmediği ve buradaki çevre koşullarının kuşlar için hiç elverişli olmadığı gözlemi paylaşıldı.

Sulak alanın molozlarla doldurulduğu, hemen yanı başına binalar dikildiği, kirli sular akıtıldığı ve her türlü çöp atıldığı kaydedilen açıklamada, burayı yönetmek için bir plan yapılmadığı, yönlendirici ve bilgilendirici levhalar konmadığı, kuş gözlem kulübeleri yapılmadığı ve arabaların park edecekleri yerlerin belirtilip işaretlenmediği anlatıldı.

Tüm bunlara karşın son zamanlarda sulak alanlara ilginin giderek arttığı ve bu bölgelerin öneminin daha iyi anlaşılmaya başlandığı kaydedilen Her Daim Dostlar açıklamasında, “Bu da bizleri umutlandırmakta ve gelecek için sevindirmektedir” denildi.

Her Daim Dostlar grubunun kuş gözleminde kaydedilen kuşlarla ilgili bilgiler şöyle açıklandı:

“314 karabaş martı (çok görülen kış göçmeni), 206 kepçel ördek (yaygın göçmen ve kış göçmeni), 134 büyük flamingo (geçit türü ve yaygın kış göçmeni), 44 meke (yaygın geçit türü ve kış göçmeni, su seviyesi uygun olduğu zaman ürer), 23 uzun bacak (geçit türü ve su seviyesi uygun olduğunda ürer), 7 akkuyruksallayan (çok yaygın geçit türü ve kış göçmeni), 6 yeşilbaş ördek (yaygın kış göçmeni, uygun habitatlarda ürer), 4 çamurcun ördek (yaygın kış göçmeni), 2 küçük batağan (yaygın üreyen yerli), 1 kamış bülbülü (çok yaygın üreyen yerli), 1 kızılgerdan (yaygın geçit türü ve kış göçmeni), 1 karabatak (düzenli kış göçmeni ve geçit türü), 1 kızılbacak (yaygın kış göçmeni, bütün aylarda görülebilir), 1 mahmuzlu kızkuşu (lokalize olarak üreyen fırsatçı göçmen ve üreyen yerli), 1 sarıbacak martı (yaygın, üreyen yerli), 1 saz tavuğu (üreyen yerli), 1 yalıçapkını (yaygın geçit türü ve kış göçmeni), 1 saksağan (çok yaygın üreyen yerli), 1 çıvgın (çok yaygın geçit türü ve kış göçmeni), 1 kolyeli kumru (çok yaygın üreyen yerli).”