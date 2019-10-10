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Bölgede savaş gemileri varsa Eni Kıbrıs'ta sondaj yapmayacak

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İtalyan enerji firması Eni Perşembe günü yaptığı açıklamada, Türkiye 'nin doğal gaz depoları ile ilgili  her iki tarafın da savaş gemileri gönderdiğini görmesi halinde Kıbrıs' ​​ta kazı çalışması yapmayacağını söyledi.
Bölgede savaş gemileri varsa Eni Kıbrıs'ta sondaj yapmayacak

İtalyan enerji firması Eni Perşembe günü yaptığı açıklamada, Türkiye 'nin doğal gaz depoları ile ilgili  her iki tarafın da savaş gemileri gönderdiğini görmesi halinde Kıbrıs' ​​ta kazı çalışması yapmayacağını söyledi.

Eni CEO'su Claudio Descalzi AFP haber ajansına  yaptığı açıklamaya göre, “Endişeli değilim… (ama) eğer birileri savaş gemileriyle gelirse, kuyuları açmayacağız” dedi. Eni CEO'su Claudio Descalzi  açıklamasına “Kesinlikle kuyular için savaş başlatmak istemiyorum” diyerek devam etti.

Eni şirketi son olarak Türkiye'nin hak iddia ettiği ve misilleme olarak Yavuz gemisini gönderdiği 7.parsel ile ilgili lisans anlaşmasına imza atmıştı. Şirkete ait bir diğer parsel olan 3.parselde de, geçtiğimiz yıl yapılan kazılar sırasında gerginlik yaşanmış ve Türk Donanması şirketi bölgeden uzaklaştırmıştı.

Ankara Kıbrıslı Türklerin haklarını koruduğunu, ancak bölgede de kendi iddiaları olduğunu da söylüyor.

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