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Bölgesel Soğutulmuş Süt Depolama Projesi kapsamında SÜTEK ile Dipkarpaz Kalkınma Kooperatifi arasında protokol imzalandı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), sıcak sütlerin toplanması amacıyla “Bölgesel Soğutulmuş Süt Depolama Projesini” hazırladı.
Bölgesel Soğutulmuş Süt Depolama Projesi kapsamında SÜTEK ile Dipkarpaz Kalkınma Kooperatifi arasında protokol imzalandı

Proje ile 31 Aralık 2019 tarihine kadar öncelikle pilot bölge olarak tespit edilen Dipkarpaz Bölgesi başta olmak üzere, KKTC’de üretilen tüm sıcak sütlerin bölgesel olarak oluşturulacak Bölgesel Soğutulmuş Süt Depolarında toplanıp, bu depolardan SÜTEK tarafından tankerlerle teslim alınıp, süt sanayicilerine pazarlanması hedefleniyor.

 

Proje kapsamında hazırlanan protokol bugün, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda SÜTEK Genel Müdürü Fide Kürşat ile Dipkarpaz Kalkınma Kooperatifi Sorumlusu Dursun Çebi arasında imzalandı.

 

 

Projenin Amacı:

Açık süt veren küçük işletmelerinin üretimdeki devamlılığını sağlamak,

Sıcak yaz aylarında açık sütlerin sanayiye ulaşana kadar oluşan kalite kayıplarını azaltmak

Açık sütlerin bozularak üreticiye iade edilmesini ortadan kaldırarak, yaşanan ekonomik kayıpları azaltmak,

Bölgesel Soğutuculardaki sütler SÜTEK tarafından tankerlerle alınıp Kurumun açık süt nakliyesinden kaynaklı zararını ortadan kaldırmak,

Süt üretiminde dünya standartlarını yakalamak, daha hijyenik ve daha kaliteli süt üretimini teşvik etmek,

Üretimde küçük ölçekli işletmeleri toplulaştırmak ve/veya mevcut köy kooperatiflerini daha etkin hale getirmektir.

 

Şu andaki duruma baktığımızda, ülkede üretilen sütün, yaklaşık yüzde 87’si soğuk zincir sistemindedir. Geriye kalan yüzde 13’lük oranda da açık süt toplanmaktadır. Sütlerin açık olarak toplaması dünyanın birçok yerinde kalkmış durumdadır.

 

Proje kapsamında, dağınık yapıda olan ve çok küçük ölçekli açık süt veren işletmelerin, yapılacak olan Bölgesel Soğutulmuş Süt depolarına sütlerini teslim ederek, üretime devam etmeleri hedeflendi.

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