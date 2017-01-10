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Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun

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Yusuf Özgü SERTEL

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşam tarzına yönelik müdahale girişimlerine sıkça rastlamaya başladık son dönemlerde.

Dini öğeler üzerinde temellendirilen bu baskıların, günlük yaşamın devlet tarafından kamusal olarak doldurulamadığı aralıklar üzerinden zemin bulup palazlandığı aşikar.

 Bu baskıların yükselmesine yataklık eden öğelerin bir tanesi ise izinden ve denetimden muaf Kuran kursları..

Sayıları gittikçe artan, izin ve denetimden azade Kuran kursları; bazı emekçi kesimler için  yaz aylarında “çocuklarının meşgale bulabileceği bir yer” olarak görülüyor.

Neden?

Çünkü bahsi geçen kitle, özellikle okulların tatil olduğu dönemlerde işlemek zorunda olduğu zaman aralığında; çocuklarını evde  veya başıboş bırakmak riskini almak yerine, çocuklarının bir yerlerde gözetim altında olduğunu bilme rahatlığını seçmeyi yeğliyor.

Ailelerin  bu kaygısı anlaşılabilir olmakla birlikte bu noktada devletin kamusal hizmet sağlamaktan imtina etmesi onun,  palazlanan bu “İslamlaştırma” pratiklerinin destekçisi olduğu şüphesini yaratıyor.

Alım gücü sürekli olarak bayır aşağı giden emekçi kitleler çocuklarını, okulların tatil olduğu dönemlerde ya ücretli olan sportif, kültürel  ve sanatsalaktivitelere yollayacaklar ya da bilimsellikten uzak bu kurslara yollayacaklar.

Ancak kamusal ve  ücretsiz olarak sağlanması gereken bu gibi hizmetler sağlanmadığı için birinciyi seçmek durumunda bırakılıyorlar.

Yani çocuklarımız devlet eliyle; türlü istismarın çocuklara yaşatılabilecek, bilimsel akıldan milyonlarca yıl geride konumlanan bu odakların insafına bırakılıyorlar.

Bu boşluğu doldurmaya çalışan, gönüllü emekle yoğrulmuş işler ortay koyup çocukların kendilerini gerçekleştirmesi adına uğraşan bazı demokratik kitle örgütlerinin çabaları vardır elbet.

Ama yeterli mi? Değil...

Ne alt yapı, ne insan gücü ne de finansal açıdan tüm bu boşluğu dolduracak yetenekte bu girişimler.

Bu bağlamda, bu tehlikenin önüne geçmenin yolu; hem yerel idarelerin hem de merkezi idarenin ücretsiz kamusal sportif-kültürel-sanatsal hizmetler sağlayacak atılımlar yapmasıdır.

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