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Boy farkı iş hayatınızı nasıl etkiliyor?

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İnsanlar arasındaki boy farkı sosyal hayatta kimi zaman espri konusu olsa da ‘boy ayrımcılığı’ bununla da kalmıyor, iş hayatındaki konumunuzun etkilenmesine ve önyargıların güçlenmesine sebep oluyor.
Boy farkı iş hayatınızı nasıl etkiliyor?

Boyunuz yalnızca bir sayıdan ibaret gibi görünse de yapılan araştırmalar, bireyler arasındaki boy farkının ‘boy ayrımcılığına’ neden olduğunu ve iş hayatını şekillendirmede etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Kişileri boyuna göre yargılama durumu, saptaması en zor alanlardan biri. Çünkü bir çalışanı, becerilerine göre değil de boyuna göre yargılamak oldukça gülünç bir fikir gibi geliyor çoğu kez.

Ancak yapılan bazı araştırmalar, boy uzunluğunun hem erkekleri hem de kadınları, küçük farklar olsa da, iş ve kariyer yönünden etkilediğini ortaya koyuyor.

UZUN BOYLULAR DAHA ÇOK KAZANIYOR

BBC'de yayınlanan habere göre, uzun boylu insanların daha yüksek gelire sahip olduğu belirtiliyor. İşe alımlarda ise daha uzun boylu adayların tercih edildiği ve boy uzunluğunun terfi fırsatlarını da etkilediği ortaya konuluyor.

YÖNETİCİ ÖZELLİKLERİ DAHA YÜKSEK

 

Uzun boylu erkek ve kadınların daha çok ‘lider’ olarak algılandığı da ulaşılan tespiler arasında yer alıyor.

Boyu uzun kişileri daha baskın, zeki ve sağlıklı bulduğumuz ve özellikle uzun boylu erkeklerin yönetici pozisyonlarına gelme olasılığının yüksek olduğunu düşündüğümüz de ulaşılan yargılar arasında. 

Boy ayrımcılığının gizli bir önyargı olduğu ve bilinçaltımızdaki fikirlerden kaynaklandığı belirtiliyor. Yani hiç kimse sırf birinin boyu uzun diye daha iyi bir lider olacağını düşünmüyor.

Kilo veya güzellik gibi konularda da sık ayrımcılık yapabiliyoruz. Boy ayrımcılığında ise belirli boy özelliğine sahip insanların diğerlerinden daha iyi olduğuna inanıyoruz.

Hayfa Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Dr. Ömer Kimhi, boy ayrımcılığının temelinin, hayvanlar aleminde boy ve gücün önemi nedeniyle evrimsel önyargılara dayandığına inanıyor.

Kimhi'ye göre eğer çalışma arkadaşlarınızla kıyaslandığında daha iriyseniz, grubun lideri olma ihtimaliniz daha yüksek görünüyor. Her ne kadar günümüz modern dünyasında böylesi bir yargı mantıksız gibi görünse de boyu otorite, güç ve daha yüksek bir konumla bağdaştırmaya devam ediyoruz. 

Liverpool Hope Üniversitesi'nden Dr. Erin Pritchard, modern toplumda boy ayrımcılığını pekiştirmenin birçok yolu olduğunu söylüyor.

Pritchard’a göre her ülkenin kendine has bazı boy standartları bulunuyor ve bu herkesin 'olması gereken' boy haline geliyor. Eğer bunun altındaysak, kendimize bir şeylerin yanlış olduğunu söylüyoruz ama uzunluğa saygı duymaya devam ediyoruz.

Uzun boylu insanları daha becerikli, risklere karşı daha toleranslı, baskın, olağanüstü yetenekli ve hatta karizmatik olarak görürüz. Öte yandan Pritchard "Daha kısa boylu insanlar o kadar ciddiye alınmıyor, saygı görmüyor ve şaka konusu olabiliyorlar” açıklamasında bulundu.

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