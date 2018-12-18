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“Böylesine ithamlar kabul edilemez”

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Sporun, birleştirici ve kardeşliği pekiştiren bir unsur olduğunu da vurgulayan Soyalan, “Sporu yönetenlerin sporcu gençlerimize örnek olmasını bekliyoruz” dedi.
“Böylesine ithamlar kabul edilemez”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Genel Sekreteri Serkan Soyalan, spor yöneticilerinin spor yazarlarına karşı kullandığı üslubun kabul edilemeyeceğini kaydederek, “Meslektaşlarımızın haklarını koruyacak, ithamlara karşı duracağız” açıklamasında bulundu.

Sporun, birleştirici ve kardeşliği pekiştiren bir unsur olduğunu da vurgulayan Soyalan, “Sporu yönetenlerin sporcu gençlerimize örnek olmasını bekliyoruz” dedi.

Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan, yazılı açıklamasında,  KKTC Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz’ın spor basınıyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaları üzülerek okuduklarını söyledi.

“Böylesine ithamlar kabul edilebilir değil ve KKTC Futbol Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan bir kişiye de yakışmaz” diyen Soyalan, ‘Spor basını işine baksın’ gibi ağır ithamlar ve ‘hodri meydan’ gibi tehditvari üsluplar karşısında spor yazarı meslektaşlarımızın haklarını koruyacak, ithamlara karşı duracağız” açıklamasında da bulundu.

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