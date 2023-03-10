  • BIST 5.423,47
  • Altın 1117.731
  • Dolar 18.9641
  • Euro 20.0908
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (10 Mart 2023 petrol fiyatları)

» »
Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 81,24 dolar oldu.
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (10 Mart 2023 petrol fiyatları)

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81,24 dolardan işlem görüyor.

Dün 84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 81,24 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,18 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ve AB'de merkez bankalarının beklenenden daha güçlü faiz politikaları yürüteceği ve ekonomik yavaşlamanın petrol talebini azaltacağı endişeleri etkili oldu.

Piyasalar bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki verilere odaklanırken, raporda yer alan tarım dışı istihdamın 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın 21-22 Mart'ta gerçekleşecek toplantısıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını, açıklanacak verilerin analiz edileceğini belirtmişti.

Powell, verilerin bütününün daha hızlı sıkılaşmanın gerekli olduğunu göstermesi halinde faiz artışlarının hızını artırmaya hazır olduklarını vurgulamıştı.

Arz tarafında ise Rusya’nın üretim kesintilerinin miktarının açıklanandan daha yüksek olabileceği beklentileri fiyatların hızlı düşüşünü frenliyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, geçen ay yaptığı açıklamada, martta petrol üretimini günlük 500 bin varil azaltacaklarını açıklamıştı.

Ancak Rusya'nın martta batı limanlarından petrol ihracatını şubata göre yüzde 10'a kadar azaltmayı planladığına ilişkin haber akışı, arz endişelerini artırarak fiyatları destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 81,61 ile 81,77 dolar aralığının direnç, 81,05 ile 80,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altın Fiyatlarında Son Durum08 Mart 2023 Çarşamba 10:04
  • Dövizde Gün Sonu Rakamları07 Mart 2023 Salı 18:00
  • Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (7 Mart 2023 petrol fiyatları)07 Mart 2023 Salı 10:16
  • Altın Fiyatlarında Son Durum07 Mart 2023 Salı 10:01
  • Döviz Güne Nasıl Başladı07 Mart 2023 Salı 09:43
  • Dövizde Gün Sonu Rakamları06 Mart 2023 Pazartesi 18:00
  • Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (6 Mart 2023 petrol fiyatları)06 Mart 2023 Pazartesi 11:11
  • Haftanın İlk İşlem Gününde Altın Fiyatları06 Mart 2023 Pazartesi 10:03
  • Haftanın ilk işlem gününde döviz güne nasıl başladı06 Mart 2023 Pazartesi 09:48
  • Reuters’tan dolar tahmini04 Mart 2023 Cumartesi 15:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti