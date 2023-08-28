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Brent petrolün varili haftaya yükselişle başladı

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Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 9.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 84,19 dolar oldu.
Brent petrolün varili haftaya yükselişle başladı

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,19 dolardan işlem görüyor.

Dün günü 83,95 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 9.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 84,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,19 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, Çin ekonomisine ilişkin olumlu beklentiler etkili oldu.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de hükümetin ekonomiyi destekleyici adımları devam ediyor. Çin hükümeti son olarak hisse senedi piyasalarında damga vergisi oranını düşürdüğünü açıklarken, uzmanlar bunun en son 2008 yılında yapıldığını hatırlattı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin gelişmeler de yatırımcılar tarafından yakın takip ediliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirtti.

Yıllık bazda çekirdek tüketici enflasyonunun hala yüksek olduğuna değinen Powell, fiyat istikrarına geri dönmek için hala kat edilmesi gereken çok yol olduğuna dikkati çekti.

Daha fazla sıkılaştırmaya mı yoksa politika faizini sabit tutup gelecek verileri mi bekleyeceklerine karar verirken dikkatli olacaklarını kaydeden Powell, "Güçlü iş gücü piyasası koşullarının sürdürülebilir olduğu bir döneme ulaşmak için fiyat istikrarına ihtiyacımız olacak. İş bitene kadar buna devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 84,26 ile 84,45 dolar aralığının direnç, 84,07 ile 83,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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