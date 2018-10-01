BRT Müdürü Akter, yeni yayın dönemini anlattı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Aysu Basri Akter, yeni yayın döneminde gün içinde canlı olarak ekranlara gelecek haber programlar ile herkesin ve her kesimin sesi olmayı sürdürüleceğini vurguladı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Aysu Basri Akter, yeni yayın döneminde gün içinde canlı olarak ekranlara gelecek haber programlar ile herkesin ve her kesimin sesi olmayı sürdürüleceğini vurguladı.Akter bu sabah BRT’de “Sabah Haber” programına katılarak yeni yayın dönemini anlattı.

Kurum Müdürü Akter, yeni yayın döneminde hafta içi her gün 07.00-09.30 saatleri arasında “Sabah Haber” programının olacağını ve izleyicilerle dinleyicilerin bu programda Lefkoşa’daki yol trafik konusunda bilgi edinme imkanı bulacağını söyledi.

“Sabah Haber” programında bölgedeki muhabirlerle de bağlanılacağını anlatan Akter, yeni yayın döneminde “Basın Odası” programının da yeniden BRT ekranlarında hayat bulacağını anlattı. “Kuzey Yıldızı” programının da yeni yayın döneminde hayat bulacağına dikkati çeken Akter, “bu programda başarılı gençlerin hikayelerini sizlerle paylaşacağız”dedi.

Akter, genç girişimcilerinin hayat hikayelerinin yer alacağı “Gen Girişimciler” programının da yeni yayın döneminde BRT ekranlarında olacağını açıkladı.

“Burası önemli” programının da yeni yayın döneminde BRT izleyicileri ile bulacağını anlatan Akter, birçok yeni programın da yeni yayın döneminde hayat bulacağını söyledi.Aysu Basri Akter, yeni yayın döneminde haber saatlerinin artırılacağına da söyledi.

Akter, yeni yayın döneminde ayrıca hafta içi her gün Cumhuriyet Meclisi’nde yayınlanacak “Birinci Boyut” programının yer alacağını belirterek, amaçlarının daha kaliteli hizmet ile halka en doğru haberi en hızlı bir şekilde vermek olduğunu vurguladı.

Kurum Müdürü Akter, yeni yayın döneminde gün içinde canlı olarak ekranlara gelecek haber programlar ile herkesin ve her kesimin sesi olmayı sürdürüleceğini vurguladı.