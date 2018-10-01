  • BIST 100.212
  • Altın 227,489
  • Dolar 5,9480
  • Euro 6,8973
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKALAÜ’nün oryantasyon günleri yoğun ilgi gördü

BRT Müdürü Akter, yeni yayın dönemini anlattı

» »
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Aysu Basri Akter, yeni yayın döneminde gün içinde canlı olarak ekranlara gelecek haber programlar ile herkesin ve her kesimin sesi olmayı sürdürüleceğini vurguladı.
BRT Müdürü Akter, yeni yayın dönemini anlattı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Aysu Basri Akter, yeni yayın döneminde gün içinde canlı olarak ekranlara gelecek haber programlar ile herkesin ve her kesimin sesi olmayı sürdürüleceğini vurguladı.Akter bu sabah BRT’de “Sabah Haber” programına katılarak yeni yayın dönemini anlattı.

Kurum Müdürü Akter, yeni yayın döneminde hafta içi her gün 07.00-09.30 saatleri arasında “Sabah Haber” programının olacağını ve izleyicilerle dinleyicilerin bu programda Lefkoşa’daki yol trafik konusunda bilgi edinme imkanı bulacağını söyledi.

“Sabah Haber” programında bölgedeki muhabirlerle de bağlanılacağını anlatan Akter, yeni yayın döneminde “Basın Odası” programının da yeniden BRT ekranlarında hayat bulacağını anlattı. “Kuzey Yıldızı” programının da yeni yayın döneminde hayat bulacağına dikkati çeken Akter, “bu programda başarılı gençlerin hikayelerini sizlerle paylaşacağız”dedi.

Akter, genç girişimcilerinin hayat hikayelerinin yer alacağı “Gen Girişimciler” programının da yeni yayın döneminde BRT ekranlarında olacağını açıkladı.

“Burası önemli” programının da yeni yayın döneminde BRT izleyicileri ile bulacağını anlatan Akter, birçok yeni programın da yeni yayın döneminde hayat bulacağını söyledi.Aysu Basri Akter, yeni yayın döneminde haber saatlerinin artırılacağına da söyledi.

Akter, yeni yayın döneminde ayrıca hafta içi her gün Cumhuriyet Meclisi’nde yayınlanacak “Birinci Boyut” programının yer alacağını belirterek, amaçlarının daha kaliteli hizmet ile halka en doğru haberi en hızlı bir şekilde vermek olduğunu vurguladı.

Kurum Müdürü Akter, yeni yayın döneminde gün içinde canlı olarak ekranlara gelecek haber programlar ile herkesin ve her kesimin sesi olmayı sürdürüleceğini vurguladı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • BKP: “Cinayetler, ülkenin güvensiz ve yaşanmaz hale dönüştüğünün göstergesi”01 Ekim 2018 Pazartesi 15:17
  • Hasan Işık Özgöçmen son yolculuğuna uğurlandı01 Ekim 2018 Pazartesi 15:03
  • BRT Müdürü Akter, yeni yayın dönemini anlattı01 Ekim 2018 Pazartesi 14:04
  • KTÖS ile Malta Öğretmen Sendikası Yetkilileri Kıbrıs’ta bir araya geldi01 Ekim 2018 Pazartesi 13:56
  • Erhürman:Tünelin ucu görülmeye başladı!01 Ekim 2018 Pazartesi 13:32
  • Erhürman: “Dövizdeki artış KKTC’yi TC’ye göre daha fazla etkiledi”01 Ekim 2018 Pazartesi 13:31
  • Bağımsızlık Yolu: “Sizin Tatiliniz Nasıl Geçti?01 Ekim 2018 Pazartesi 13:25
  • Toplumun Güvenliğini Sağlamak için Gereğini Yapın!01 Ekim 2018 Pazartesi 13:22
  • Fazıl Say Büyüledi01 Ekim 2018 Pazartesi 13:20
  • “Bir Bandabuliya Meselesi: Karagöz Sihirli Sebzeler” yeniden oynanıyor01 Ekim 2018 Pazartesi 13:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti