BU BİR İNSANLIK SUÇUDUR.

Bir çocuk babası genç bir adam.

Üniversite mezunu ama gün çalışıp günlük kazancı ile ailesini geçindiren bir baba.

İnşaat işinde çalıştığı için pandemi döneminde işsiz kalmış.

Gün kazanıp gün geçinen insanların para biriktirme şansı olmadığı için de, uzunca bir süreyi borçlanarak geçirmiş.

Ve 6 aydan sonra güneyde (Rum kesminde) bir inşaat firmasında iş bulmuş.

Daha gün doğmadan gidip gece yarısı evine dönse de evine ekmek götürebildiği için mutluymuş.

Ancak dün yine umutları elinden alınma ve işsizliğe açlığa mahkum edilme tehlikesi ile karşı karşıya bırakılmış.

Güneyde çalışmak zorunda kalan yüzlerce insan gibi.

Hem de kendisine iş vermek , ailesini güvence altına almak zorunda olan kendi hükümeti tarafından.

Evet tahmin ettiğiniz gibi konu kapıların kapatılma konusu.

Hani adaya tüm girişler kapatılsa, sağlık için gerekli ve hükümet haklı dersiniz.

Ancak Türkiye , dolayısıyla tüm dünyaya kapılar açıkken, korona bahane edilerek Rum tarafı ile sınır kapılarının kapatılma kararı anlaşılabilir gibi değil.

Türkiye’den adaya gelenlerin karantina süresi 7 günden 10 güne çıkarılmış.

Tamam yerinde ve çok isabetli bir karar.

Ancak eğer adaya gelen kişiler 3 gün içerisinde geri dönerse karantinaya gerek yokmuş.

,Hem de öyle görevli olarak gelip dönmek zorunda kalan teknisyen ya da Türkiye yetkilileri falan da değil, kim gelip 3 gün içerisinde dönerse geçerli.

Örneğin adam Cuma akşamı gelip casinolara gidip, kumarını oynayıp, Pazar akşamı da geri dönerse karantinaya gerek yok.

Ama sabahın köründe güneye işe gidip, gece yarısı direkt evine dönenlerde sorun var.

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu???

Madem 3 günde bulaştırma olmuyor, madem kumara, gece kulüplerine gelenler virüs taşımıyor, işine gidip gelip, bırakın toplum içine çıkmayı ailesini bile görecek vakti olmayanlar virüs bulaştıracağı gerekçesi ile işsiz bırakılıyor öyle mi?

Bu düpedüz siyasi bir karardır ve insanlık ayıbıdır.

Madem kendi ülkesinde iş, aş vermiyorsunuz, madem adaya taşıdığınız vasıfsız işçiler yüzünden bu ülkenin evlatlarını işsiz bırakıyorsunuz.

Madem işsiz bıraktığınız dönemde insanlara geçinebilecekleri parayı veremiyorsunuz, ne demeye milliyetçilik taslayıp, efelenip, böyle haksız ve adaletsiz bir karar alıyorsunuz.

Bir ülkenin itibarı saraylarda oturmayı hayal ederek değil, vatandaşlarını refah içerisinde yaşatarak olur.

Umarım yetkililer, dünyayı üzerimize güldürecek böylesi garabet kararlar almaktan vazgeçerler ve bu adaletsizliği, bu haksızlığı ve bu insanlık ayıbını yaratmazlar.

Zira hem aç bırakıp Rum kesimine muhtaç edip hem de işe gitmelerine engel olmak insanlık suçudur.

Bir taraftan virüs taşırken diğer tarafı virüs gerekçesiyle kapatmak bu ülkenin halkını düşünmemektir.

Ya her tarafı kapatıp, halka geçinebilecekleri parayı ödesinler.

Ya da,

Gölge etmesinler başka ihsan istemez.