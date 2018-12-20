Bu bölgelerdeki şebeke sularına dikkat! Kirlilik saptandı

Sel felaketinin yaşandığı köylerden Dikmen’in bazı bölgelerinde ve Doğanköy’deki şebeke sularında kirlilik tespit edildiği açıklandı.

Sel felaketinin yaşandığı köylerden Dikmen’in bazı bölgelerinde ve Doğanköy’deki şebeke sularında kirlilik tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, her iki köyün bağlı olduğu belediyelere bilgi verildiğini ve gerekli önlemler alınarak temizleme işlemi yapıldığını kaydederek, yeni su numunelerinin de mikrobiyolojik ve kimyasal analiz için Devlet Laboratuvarı’na gönderildiğini açıkladı.

“Sel sonrası alınan şebeke sularının mikrobiyolojik analiz raporlarına göre Dikmen’in bazı bölgelerinde ve Girne bölgesinde ise Doğanköy’de kirlilik tespit edilmiştir” denilen Bakanlık açıklamasında, kirli şebeke suyu bulunan bölgelerde halkın diş fırçalama ve meyve sebze yıkama için şebeke suyunu kullanmaması uyarısında bulunuldu.

Girne bölgesinde Doğanköy dışında kalan bölgelerde şebeke sularının temiz olduğu ve kullanılmasında sakınca olmadığı belirtilen Bakanlık açıklamasında analiz raporlarının çıktığı zaman halkın yeniden bilgilendirileceği de kaydedildi.