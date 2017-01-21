 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.067
  • Altın 146,530
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,0490
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAGardiyanlar ‘Merkezi Cezaevinde’ eylem başlattı

Bu iddia Beyarmudu'nda infial yarattı!

» »
Bu iddia Beyarmudu'nda infial yarattı!
Dörtyol’da otostop çeken köylüsünü aracına alıp Türkmenköy’deki portakal bahçelerine götürerek cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Beyarmudu’lu Hüseyin Bayraktaroğlu tutuklandı

Kıbrıs Gazetesi'nden Sedef Boşnak'ın haberine göre, otostop çeken köylüsü N.B.’yi aracına alıp Türkmenköy’deki portakal bahçelerine götürerek cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Beyarmudu’lu Hüseyin Bayraktaroğlu, şikayet üzerine tutuklandı.

Olayın duyulmasının ardından Beyarmudu’nda büyük infial yaşandı.

“İnsan kaçırma”, “Cinsel saldırı”, “Ciddi darp” ve “Kasti hasar” suçlarıyla ilgili gözaltına alınan Hüseyin Bayraktaroğlu, dün, Gazimağusa’da Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla’nın huzuruna çıkarılarak aleyhine tahkikat amaçlı 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Dünkü tutukluluk duruşmasında, İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı Yardımcısı Hasan Boşnak, Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu Eren Erdelhan’ı yeminli şahadete çağırdı.

Tanık çavuş Eren Erdelhan, zanlının, 19 Ocak 2016’da, saat 10.00’da, Dörtyol yol kavşağında bekleyen köylüsü olan N.B.’yi Beyarmudu’na götürmek maksadıyla aracına yolcu olarak aldıktan sonra yoldan sapıp, Türkmenköy’deki portakal bahçelerine götürüp adı edileni alı koyduğunu söyledi.

Kendisiyle cinsel münasebet kurmasına razı göstermemesi sonucu zanlının, N.B.’nin kazağını çıkartmaya çalışıp bacaklarını okşayarak cinsel saldırıda bulunduğunu belirten Erdelhan, zanlının, müştekinin yüz kısmına elleriyle tokat ve yumruk atıp çekiştirerek darp ettikten sonra, adı edilenin çantasının sapını yırtmak suretiyle kasti hasara uğrattığını anlattı.

Erdelhan, zanlıyı şikayet üzerine tespit edip gözaltına aldığını belirttikten sonra, henüz yeni başladığı tahkikatını tamamlayabilmek için mahkemeden zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, suçun ciddiyetine değindi ve ilk nazarda suçla bağlantısı olduğuna inandığı zanlının tahkikatın selameti açısından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 200 Bin TL talihlisi ikramiyesini aldı20 Ocak 2017 Cuma 17:40
  • Peki hükumetin ajandasında neler var?20 Ocak 2017 Cuma 16:42
  • "Örgütlü mücadeleye karşı yapılan saldırılar kabul edilemez!"20 Ocak 2017 Cuma 16:13
  • "Yurt dışından gösterilen bu ilginin ülkede yaşayanlara örnek olması gerek"20 Ocak 2017 Cuma 15:42
  • Son Dakika: Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu rehin alındı!20 Ocak 2017 Cuma 14:24
  • Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı20 Ocak 2017 Cuma 13:59
  • KKTC E-Devlet programı dijital imza lansmanı yapıldı20 Ocak 2017 Cuma 13:58
  • Emiroğluları kalp krizi geçirdi!20 Ocak 2017 Cuma 13:27
  • Gecikme zammı uygulanacak mı?20 Ocak 2017 Cuma 12:27
  • "Gerçek sorumlu "devlet–sistem ve denetimci" olması gerekir"20 Ocak 2017 Cuma 12:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti