Bu iddia Beyarmudu'nda infial yarattı!

Kıbrıs Gazetesi'nden Sedef Boşnak'ın haberine göre, otostop çeken köylüsü N.B.’yi aracına alıp Türkmenköy’deki portakal bahçelerine götürerek cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Beyarmudu’lu Hüseyin Bayraktaroğlu, şikayet üzerine tutuklandı.
Olayın duyulmasının ardından Beyarmudu’nda büyük infial yaşandı.
“İnsan kaçırma”, “Cinsel saldırı”, “Ciddi darp” ve “Kasti hasar” suçlarıyla ilgili gözaltına alınan Hüseyin Bayraktaroğlu, dün, Gazimağusa’da Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla’nın huzuruna çıkarılarak aleyhine tahkikat amaçlı 3 gün tutukluluk emri temin edildi.
Dünkü tutukluluk duruşmasında, İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı Yardımcısı Hasan Boşnak, Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu Eren Erdelhan’ı yeminli şahadete çağırdı.
Tanık çavuş Eren Erdelhan, zanlının, 19 Ocak 2016’da, saat 10.00’da, Dörtyol yol kavşağında bekleyen köylüsü olan N.B.’yi Beyarmudu’na götürmek maksadıyla aracına yolcu olarak aldıktan sonra yoldan sapıp, Türkmenköy’deki portakal bahçelerine götürüp adı edileni alı koyduğunu söyledi.
Kendisiyle cinsel münasebet kurmasına razı göstermemesi sonucu zanlının, N.B.’nin kazağını çıkartmaya çalışıp bacaklarını okşayarak cinsel saldırıda bulunduğunu belirten Erdelhan, zanlının, müştekinin yüz kısmına elleriyle tokat ve yumruk atıp çekiştirerek darp ettikten sonra, adı edilenin çantasının sapını yırtmak suretiyle kasti hasara uğrattığını anlattı.
Erdelhan, zanlıyı şikayet üzerine tespit edip gözaltına aldığını belirttikten sonra, henüz yeni başladığı tahkikatını tamamlayabilmek için mahkemeden zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, suçun ciddiyetine değindi ve ilk nazarda suçla bağlantısı olduğuna inandığı zanlının tahkikatın selameti açısından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.
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