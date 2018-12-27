Tüm dünyada Hristiyan alemi için en kutsal bayram olarak kabul edilen Noel geride kaldı.

Hristiyanlar, dini günlerinde kiliselerde ayin ederken, gelenek olarak 25 Aralık'da perhiz, hediye verme, aile ve arkadaşlarla bir araya gelme, ev ve çam ağacı süsleme yaparlar.

Noel ile ilgili olarak Hristiyanlar için uzun bir tatil dönemi başlarken bu Noel Baba internetin en çok paylaşılan videoları arasına girdi.

Özellikle kadınlar arasında paylaşılan video ile ilgili;

"Bu Noel Baba Bizim Eve de Uğrasın" yorumları yapıldı.

NOEL NEDİR?

Etimoloji olarak Latince 'Natalis' kelimesinde türeyen Noel, 'doğum' demektir. Noel, Hz. İsa'nın doğduğu güne verilen addır. Hristiyan Bayramı olarak Noel, 25 Aralık tarihinde kutlanır. Hz. İsa'nın doğumu öncesi gerek Pagan Kültürü'nde gerek Roma İmparatorluğu'nda doğum günü olarak adlandırılan 25 Aralık'da kutlamalar yapılırdı.

Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş, Milât Yortusu adlarıyla da anılan Noel, 25 Aralık 2018 tarihinde Hristiyanlar tarafında tüm dünyada kutlanılıyor. Hz. İsa'nın doğduğu gün olarak 25 Aralık'da kutlamalar yapılır. 25 Aralık haricinde 6 Ocak tarihinde Ermeni Apostolik ve Evanjelik Kiliseleri, 7 Ocak tarihinde 7 Ocak

diğer Doğu Kiliseleri, 19 Ocak'da Kudüs Ermeni Patrikhanesi tarafından kutlanılıyor.

Hristiyanlar, dini günlerinde kiliselerde ayin ederken, gelenek olarak 25 Aralık'da perhiz, hediye verme, aile ve arkadaşlarla bir araya gelme, ev ve çam ağacı süsleme yaparlar.

Noel Ağacı

Hz. İsa’nın doğum günü olarak kutlanan Noel’de ağaç süsleme geleneği oldukça eski zamanlara dayanır. Bu geleneği Pagan döneminde eski Mısır, Çin ve Yahudilerde görmek mümkündür.

Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milât Yortusu olarak da bilinir. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar.

Milattan Önce Noel nasıl kutlanırdı?

Noel kutlamalarının saf dinî inanca sonradan katılan bir gelenek olduğu iddia edilir. Bu iddialara göre Antik çağlardan beri kutlanagelen Pagan kış festivalleri ile Roma'da yayılmış Mitraizm'in kış festivalleri Yule ve Saturnalia’daki uygulamalar Noel'in kökenini teşkil etmektedir. Roma İmparatorluğu'nda ise 25 Aralık, güneş tanrısının doğum günü olarak kabul ediliyordu. Roma halkı Hristiyanlık'tan önce büyük oranda putperestti.

Noel kutlamaları nasıl yapılır?

Günümüzün Noel kutlamaları Hristiyan ülkelerde oldukça renkli geçer. Noel hazırlıkları aylar öncesinden başlar. Hristiyanların İsa'nın doğumunu bekledikleri döneme advent dönemi denir ve 24 penceresi olan advent takvimleri hazırlanır. Bu takvimlerde her pencerenin ardına resimler veya şekerlemeler gizlenir, her gün bir tanesi açılır. Bazı ülkelerde advent mumları yakılır.

Noel'den önce okullarda İsa'nın doğumunun canlandırıldığı oyunlar sahnelenir. Bu oyunlarda İsa'nın bir ahırda dünyaya gelişi ve doğudan gelen üç müneccimin İsa'ya hediyeler getirmesi canlandırılır. Kiliselerde ve sokaklarda çocuklardan ya da yetişkinlerden oluşturulmuş korolar Noel ilahileri söylerler. İnsanlar Noel'den önceki özellikle hafta sonlarında Noel partileri verirler.

Noel ağaçları süslenir, ışıklı ev, bahçe, cadde süslemeleri yapılır. Hediyeler alınır, tebrik kartları verilir ve Noel arifesinde Noel Baba'nın gelişi simgesel olarak canlandırılır.

Birçok ülkede 25 Aralık öğleden sonrası Noel yemeği hazırlanır ve aile fertleri masa etrafında bir araya gelirler. Noel yemeği ülkeden ülkeye farklılık göstermekle beraber en yaygın olanı kızarmış hindi ve sosistir. Bazı ülkelerde tatlı olarak yemekten sonra sunulan kekin (Noel pudingi) üzerine brendi dökülerek tutuşturulur.