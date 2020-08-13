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Balıkesir’de meydana gelen Cinsel Tecavüz, Vahim zarar Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacı ile Alıkoyma, Cinsel Saldırı, Ciddi Darp, Kasti hasar ve Cinsel Taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Kadir Polat dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Bunu da Yaptılar!

Balıkesir’de meydana gelen Cinsel Tecavüz, Vahim zarar Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacı ile Alıkoyma, Cinsel Saldırı, Ciddi Darp, Kasti hasar ve Cinsel Taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Kadir Polat dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Tolga Ateşli, olguları aktardı. Polis, Huzurda bulunan zanlı Cinsel Tecavüz, Vahim zarar Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacı ileAlıkoyma, Cinsel Saldırı, Ciddi Darp, kasti hasar ve Cinsel Taciz suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, Zanlı Kadir Polat’ın 04-05.08.2020 tarihleri 23.00-11.00 saatleri arasında Cami yolu sokak No:9 Balıkesir adresinde bulunan ikametgâhı içerisinde eşi S.P.'ın kendisini başka bir aldattığı gerekçesi ile vücudununmuhtelif yerlerine elleri ve ayaları ile defalarca vurup ciddi bir şekilde darp ederek göğüs kafesinin sağ tarafındaki 2 ve 6 nolu kaburga kemikleri ile sol tarafındaki 2-3-4-5-6-7 ve 8 nolu kaburga kemiklerininkırılmasına sebebiyet verip vahim Zarara uğratıp akabinde eşine cinsel içerikli hakarette edip, cinsel Tacizde bulunduktan sonra, ikametgâhın yatak odasının kapısını içeriden kilitleyip müştekinin cinsel dokunulmazlığını ihlal etmek masadı ile alıkoyarak cinsel tecavüzde ve cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, olayın polisin bilgisine 05.08.2020 tarihinde saat 14.00 raddelerinde bildirilmiş olup alınan bu bilgide Kadir Polat isimli şahsın eşi olan S.P.'ı ciddi bir şekilde darp ettiği ve durumunçok ciddi olduğu bildirilmesi üzerine polis tarafından derhal Göçmenköy'de verilen adrese ambulans gönderildiğini belirtti. Polis, alınan ihbar üzerine Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil servisinin ziyaret edildiğini ve hastaneye Sosyal Hizmetler görevlisinin de gelmesinin sağlandığını ve sosyal hizmetler görevlisinin huzurunda temin edilmiş olup,  temin edilen ifadesinde zanlının müştekiyi ciddi şekilde darp ettikten sonra cinsel tecavüzde bulunduğunun tespit edildiğini aktardı. Polis, müştekinin ciddi şekilde darp edildiğinden İfadesini parmak basarak imzalayabildiğini belirtti. Polis, zanlının cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor temin edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, TC- KKTC vatandaşı olan zanlının yargılanmaktan kaçabileceğinden tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer zanlının itham edildiği suçların ciddiyetine değinip, 75 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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