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Burger King'de skandal

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Dünyaca ünlü şirketin ABD'nin Delaware eyaletindeki bir şubesinden skandal görüntüler paylaşıldı. Eyaletteki sağlık otoriteleri hamburger şubesinin kapatılmasına karar verdi.
Burger King'de skandal

ünyaca ünlü burger devinin ABD'nin Delaware eyaletindeki şubesinden paylaşılan bir görüntü, binlerce insanı şoke etti.

Hamburger ekmeklerinin arasında bir farenin dolaştığı görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Eyaletteki sağlık otoriteleri hamburger şubesinin kapatılmasına karar verdi.

Facebook'ta Delaware eyaletinde yaşayan bir kişi tarafından paylaşılan görüntüler eyalette infial yarattı.

Görüntüyü paylaşan adam hamburger şubesinin adresini vererek insanların oraya gitmemesi gerektiğini söyledi.

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Şoke eden görüntüler yaklaşık 750 bin kişi tarafından izlenirken, Facebook'tan 22 binin üzerinde paylaşım aldı.

Delaware Halk Sağlığı Merkezi, bu konuda bir şikâyeti cuma günü aldıklarını ve hemen hamburger zincirine ait mağazanın kapatıldığını duyurdu. Mağazanın yapılan sağlık kontrollerinin ardından 3 gün sonra yeniden açıldığı aktarıldı.

 

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