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Büyük ikramiye ‘16583’ numaralı bilete isabet etti

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Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1 milyon TL’lik büyük ikramiye ‘16583’ numaralı bilete isabet etti.
Büyük ikramiye ‘16583’ numaralı bilete isabet etti

Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 1 milyon TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1 milyon TL’lik büyük ikramiye ‘16583’ numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Girne gezici bayilerimizden Mehmet Bağseven tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 500 bin TL olarak belirlendiği çekilişin biletleri 19 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla satışa sunulacak.

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