Büyük kriz: Putin, o ülkeye gittiği anda tutuklanabilir

Son dönemde gergin olan Moskova-Erivan hattında şimdi de Uluslararası Ceza Mahkemesi gerilimi yaşanıyor. Ermenistan’ın, Putin hakkında yakalama kararı çıkaran mahkemenin kararlarını tanıması halinde Rusya lideri, yakın müttefiki olan bu ülkeye gittiğinde tutuklanabilir.

Rusya ve Ermenistan arasında son dönemde yaşanan gerilime şimdi de Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tartışması eklendi.

Moskova, Erivan yönetiminden, Rusya lideri Vladimir Putin hakkında tutuklama kararı çıkaran UCM'yle işbirliği yapmasının “çok kötü sonuçları” olacağı uyarısında bulundu.

UCM'nin Ukrayna'dan Rusya'ya gönderilen yüzlerce çocuk nedeniyle savaş suçu işlemekle suçladığı Putin hakkında yakalama kararı almış, bu adım Moskova’da sert tepkiye yol açmıştı.

Ermenistan da son dönemde UCM taraflarından biri olmaya yeşil ışık yakıyor. Ermenistan Yüksek Mahkemesi, Roma Anlaşması'na onay verirken parlamentonun da anlaşmayı kabul etmesi bekleniyordu.

UCM kararı Ermenistan'da geçerli olursa Putin'in bu ülkeye gittiğinde tutuklanması gündemde.

‘İKİLİ İLİŞKİLERE BÜYÜK ZARAR VERİR’

Rus haber ajansı RIA'nın haberine göre Rusya, Ermenistan'ın planını “kabul edilemez” olarak niteledi ve Erivan'a sert uyarıda bulundu. Açıklamada, Ermenistan'ın UCM kararlarının tanımasının “ikili ilişkilerde yıkıcı sonuçlara yol açacağı” kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, “Moskova, Erivan'ın UCM'nin Roma Anlaşması'nı tanıma planlarını kabul edilemez buluyor” dedi.

Erivan'ın adımının Putin'in seyahat planlarını engelleyebileceği belirtiliyor. Rus liderin bu sene gidebileceği ülkeler arasında Türkiye ve Roma Anlaşması’na taraf ülkeler arasında yer alan Güney Afrika bulunuyor.

Rusya'nın geleneksel müttefikleri arasında yer alan eski Sovyet ülkesi Ermenistan, Ukrayna'daki işgale tepki gösteren ülkeler arasında yer almıştı.

İki ülke ilişkileri son dönemde Azerbaycan'la barış anlaşması sonrası yaşanan tartışmalar nedeniyle de gergin. Ermenistan, Azerbaycan ile yaşanan Dağlık Karabağ savaşı sonrasında, Rusya'nın arabulucu olduğu anlaşmanın uygulanmasında yeteri kadar çaba harcamadığını savunuyor.