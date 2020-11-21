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Büyükoğlu: “Halkımıza Geçmiş Olsun Dileklerimizi İletir, Canla Başla Çalışan Emekçilerimize Teşekkür Ederiz”

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HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu bugün yaptığı açıklama ile ülkemizde meydana gelen olumsuz hava koşulları sonrası ortaya çıkan tabloda yaralanan, maddi zarara uğrayan, korku ve endişe dolu bir gün geçiren halka geçmiş olsun dileklerini iletti.
Büyükoğlu: “Halkımıza Geçmiş Olsun Dileklerimizi İletir, Canla Başla Çalışan Emekçilerimize Teşekkür Ederiz”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu bugün yaptığı açıklama ile ülkemizde meydana gelen olumsuz hava koşulları sonrası ortaya çıkan tabloda yaralanan, maddi zarara uğrayan, korku ve endişe dolu bir gün geçiren halka geçmiş olsun dileklerini iletti. Büyükoğlu ayrıca “dün gün boyunca, dondurucu soğukta ve rüzgarda yerden 25 metre yükseklikte çalışan başta KIBTEK emekçileri olmak üzere, yaraların sarılması için canını dişine takan tüm emekçilerimize teşekkürü bir borç biliriz” dedi.

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:

Dün ülkemizde meydana gelen olumsuz hava koşulları sonrası ortaya çıkan tabloyu üzüntü ile takip etmekteyiz. Yaşanan üzücü olayda yaralanan, maddi zarara uğrayan, korku ve endişe dolu bir gün geçiren tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Can kaybı olmaması tek tesellimizken, hem ekonomik, hem psikolojik olarak oldukça sıkıntılı geçen bu dönemde bir de böylesi bir felaketle yüzleşmek durumunda kalınması hepimizi üzmüştür. Ancak bu üzücü tablodan yaralarımızı birlikte sararak ve toplumsal dayanışmamızı güçlendirerek çıkacağımıza olan inancımız tamdır. Tam da bu sebeple, dün gece boyunca, dondurucu soğukta ve rüzgarda yerden 25 metre yükseklikte çalışan başta KIBTEK emekçileri olmak üzere, yaraların sarılması için canını dişine takan ve kendini tehlikeye atan tüm emekçilerimize teşekkürü bir borç biliriz.

 

Yine inanıyoruz ki böylesi durumlar, yaşananlardan ders almayı bilenler için öğreticidir. Ülkemizi yönetenler artık doğa ile zıtlaşan yöntemlerden vazgeçerek, doğa ile uyumlu bir yapılaşma vizyonunu önüne koymalıdır. Tüm dünya gibi Kıbrıs adasının da Küresel İklim Değişikliğinin etkilerini yaşamaya başladığı açıktır. Yaşananlardan ders çıkarmamız durumunda ilerisi için hazırlıklı olacağımız, ders çıkarmadan yola devam etmemiz durumunda ise daha olumsuz tablolarla karşılaşacağımız maalesef ortadadır.

 

Bu bağlamda yetkilileri bir an önce gerekli adımları atmaya, zaten ekonomik anlamda zor günler geçiren halkın yanında olmaya ve böylesi doğa olaylarına karşı daha hazırlıklı hale geleceğimiz politikaları hayata geçirmeye davet ederiz. Bir kez daha halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, yaraların sarılması ve mağduriyetlerin daha da artmaması için canla başla çalışan emekçilerimize teşekkür ederiz.

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