Çaluda'dan 1 Mayıs mesajı: ‘’İnsan onuruna yaraşır çalışma koşulları ve sendikal haklar istiyoruz’’

HÜR-İŞ Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Çaluda 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısı ile mesaj yayınladı.

Çaluda: Tüm çalışanların insan onuruna yaraşır çalışma koşulları içerisinde, sendikal haklarının sonunda kadar savunulduğu bir ülke arzu ediyoruz.

Çaluda, 1 mayıs’ın büyük bir anlam ifade ettiği gibi 1 mayıs’ın işçilerin uluslararası düzeyde mücadele, dayanışma ve birlikte hareket etme kararlılığı gösterdiği gün olduğunu belirtti.

Çaluda, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de emekçilerin hak ve özgürlükleri için hep birlikte seslerini yükselttiğini vurguladı.

1 Mayıs 1886’da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçilerin günde 12 saat, haftada 6 gün olarak çalışma takvimine karşın, 8 saatlik çalışma talepleri üzerine işi bıraktıklarını hatırlatan Çaluda, ülkesi, ulusu, ırkı, siyasal görüşü, dini, dili, cinsiyeti, yaşı, mesleği ne olursa olsun ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında emekçilerin 1 mayıs günü ekmek, barış, özgürlük için bir araya geldiklerini söyledi.

Adalet temeline dayalı toplumsal çözüm ve çoğulcu, özgürlükçü demokratik düzenin tüm kural ve kurumlarıyla ülkede egemen olması için bir araya gelinmesi gerektiğini ifade eden Çaluda, emekçinin çıkarları, eşitlik, hak ve adalet için çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.

HÜR-İŞ Federasyonu olarak ülkemizdeki işsizliğe, yoksulluğa, güvencesiz çalışmaya, baskılara karşı çıkıyoruz. Bugün ülkemizde emek karşıtı yaklaşımlarla emekçilere verilen asgari ücretin yeniden gözden geçirilmesini gerektiğine vurgu yapan Çaluda, işçilerin iş sağlığı ve güvenliği koşullarına uygun olmayan ortamda çalışmaya devam ettiğini, iş kazası adı verilen cinayetlerin durmak bilmediğini savundu.

Çaluda, ‘’Biz, insana yakışır koşullarda çalışma şartlarının oluşturulması için mücadelemize devam edeceğiz. Tüm çalışanlar için insan onuruna yaraşır çalışma koşulları ve sendikal haklar istiyoruz. Emekçilerin hak ve özgürlük taleplerine kulak verilmelidir. Emek karşıtı politikaların ekonomik refah ve toplumsal barış getirmeyeceği bilinmelidir. Bu vesile ile tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de emek ve birlik içinde haklarını arayan tüm çalışanların 1 mayıs işçi bayramını kutluyoruz.’’ dedi.