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Çamlıköy'de yangın... 10 Dönümlük alan zarar gördü!

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Çamlıköy'de, ormanlık alan içerisinde meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 10 dönümlük alan kül oldu.
Çamlıköy'de yangın... 10 Dönümlük alan zarar gördü!

Polisin yangınla ilgili açıklaması şöyle:

21 06 2025 tanhınde, saat 17:00 sıralarında, Çamlıköy'de, ormanlık alan içerisinde meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 10 dönümlük alan içerisinde bulunan yaklaşık 210  adet çam ağacı ve maki bitki örtüsü ve  yanarak zarar gördü. Yangına Polis İtfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi ekipleri ile askeri personel, bölge halkı traktörler ile  müdahale etti. Yangın sırasında, yangın söndürme çalışmalarına katkı koyan bir traktörün lastiği yanarak hasar gördü. Yangın Çevre emniyet şeridi Orman Dairesine ait iş makinesi ile sağlanmıştır. Soruşturma devam etmektedir

 

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