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Cammu Keşmir’de Müslümanların toplanması yasaklandı, Hindulara ibadet izni verildi

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Cammu Keşmir’de Müslümanların toplanması yasaklandı, Hindulara ibadet izni verildi
Cammu Keşmir’de Müslümanların toplanması yasaklandı, Hindulara ibadet izni verildi

Cammu Keşmir yönetiminden yapılan açıklamaya göre, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını gerekçesiyle tüm sosyal ve dini meclislerin toplanması yasaklandı.

Hinduların güneydeki Phalgam bölgesinde yer alan Amarnath Mağarası’na ibadet maksadıyla yapacakları ziyaretlere ise izin verildi.

Yetkililer, mağaraya yapılacak ziyaretlerin her gün 500 Hindu ile sınırlı tutulacağını ve ay sonu ziyaretlere başlanacağını açıkladı. Ziyaret periyodu ise 42 günden 15 güne düşürüldü.

İçerisinde "Şiva lingam" adında Hindular için kutsal bir sembolün bulunduğu 3 bin 888 metre rakımdaki mağarayı her yıl on binlerce Hindu ziyaret ediyor.

Öte yandan Cammu Keşmir'deki sağlık uzmanları, ülkenin farklı yerlerinden bölgeye binlerce kişinin geleceğini anımsatarak, bu durumun Covid-19 vakalarını artırabileceği uyarısında bulundu.

CAMMU KEŞMİR’DE 8 BİNİN ÜZERİNDE COVID-19 VAKASI BULUNUYOR

İsminin açıklanmasını istemeyen bir doktor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cammu Keşmir’de 8 binin üzerinde Covid-19 vakası olduğunu ve son 3 günde 20’den fazla kişinin salgında hayatını kaybettiğini hatırlattı.

NDTV kanalındaki habere göre, Cammu Keşmir’de toplam vaka sayısı 8 bin 429’a ulaşmış, salgın sebebiyle 132 kişi hayatını kaybetmişti.

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