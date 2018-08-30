Carettalar'ın deniz yolculuğu başladı

DAÜ Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi ile Iskele Sahil Leo, Lefkosa Lider Leo, Girne Ozgurada Lions ve Iskele Sahil Lions Kulübü tarafından her yıl ortak yapılan Caretta Caretta yavrularının deniz ile buluşturulması etkinliği İskele’de gerçekleşti.

Yumurtlama dönemi boyunca yuvaların tespit edilip koruma altına alınmaları için AIESEC Doğu Akdeniz’in yaptığı ve Merkez Sorumlusu Yrd. Doç Dr. Burak Ali Çiçek'in yürüttüğü projede, yavruların yuvalardan güvenli bir şekilde çıkmaları konusunda ciddi anlamda emek harcandı.

İskele Bölgesi’nde yavru Carettaların deniz ile buluşturulması etkinliğinde de Iskele Sahil Leo, Lefkosa Lider Leo, Girne Ozgurada Lions ve Iskele Sahil Lions Kulübü, DAÜ Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi ve AIESEC Doğu Akdeniz gönüllüleri ile birlikte hareket ederek, Caretta Caretta yavruları bölge halkının da ilgi gösterdiği katılımla deniz ile buluşturuldu.

Yapılan araştırmalar neticesinde her yıl deniz ile buluşturulan yavru Caretta Carettaların hayatta kalma şanslarının %1 veya 2 olması, yapılan gönüllü uğraş ve çabaların değerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Katılımcılar, çevre ve canlılara karşı daha duyarlı olunması ile doğal hayatın korunması konusunda toplumda farkındalık yaratmak adına yapılan bu çalışmaların çoğalmasının gelecek için daha ümit verici olacağını belirtiyor.