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Çarpıcı iddia: Putin yüzlerce dublöre talimat verdi

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Çarpıcı iddia: Putin yüzlerce dublöre talimat verdi
Çarpıcı iddia: Putin yüzlerce dublöre talimat verdi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarması sonrasında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Bir yılı aşkın bir süredir savaş devam ederken önceki gün Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya’nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarması uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Putin hakkındaki bu gelişme sonrasında ise dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı… İngiliz medyası Putin’in olası bir kaçırılma ve bunun sonucunda da yargılanma sürecinden endişe ettiğini ve bu sebeple “yüzlerce” dublörü göreve aldığını yazdı. İngiliz tabloid gazetesi Daily Star, 70 yaşındaki Putin’in kaçırılarak yetkililere teslim edilmekten çok korktuğunu ve son dönemde çok paranoyak davrandığını öne sürdü.

Gazeteye konuşan kaynaklar, “Putin, kaçırılmasından ve Rusya dışındaki bir yere götürülme ihtimalinden çok korkuyor. Putin, savaş suçu işlediği gerekçesiyle hakim karşısına çıkmak istemiyor” dedi.

Öte yandan Putin’in İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Nazilere yapılan “Nuremberg benzeri bir yargı” karşısına çıkmaktan da çekindiği iddia edildi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yargı karşısına çıkan Naziler, Nuremberg’de savaş suçu ve insanlık suçları da dahil olmak üzere birçok suçlamadan yargılanmış ve birçoğu müebbet hapis cezası almıştı.

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