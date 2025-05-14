Çatalköy’de Otelde Olay: Alkollü Müşteriler Golf Aracına Zarar Verdi

Golf aracıyla otele taşınmadıkları gerekçesiyle tepki gösteren iki müşteri, araca ve otel ekipmanlarına zarar verdi. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

13 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında, Çatalköy’de faaliyet gösteren bir otelin plaj kısmında meydana gelen olayda, otelde müşteri olarak bulunan ve 243 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen S.K. (37) ile 216 miligram alkollü içki etkisindeki M.Ö.K. (38), golf aracı ile taşınmamalarına tepki gösterdi.

İkili, söz konusu golf aracına kasten tekme atarak aracın geri görüş kamerası ve GPS cihazını, ayrıca kendilerini sakinleştirmeye çalışan otel personeline ait iki el telsizini yere fırlatıp kırarak hasara yol açtı.

Olayın ardından her iki şahıs da tutuklanırken, polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor