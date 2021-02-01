  • BIST 1.492
  • Altın 430,406
  • Dolar 7,1917
  • Euro 8,6869
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKACovid-19 KKTC : Pilli, 38 vaka var

Çavuşoğlu: Üretici hızlı bir şekilde tazmin edilerek üretim kaybı önlenecek

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumartesi gecesi yaşanan fırtınanın tarım alanında yol açtığı zararların tazmini için çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.
Çavuşoğlu: Üretici hızlı bir şekilde tazmin edilerek üretim kaybı önlenecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumartesi gecesi yaşanan fırtınanın tarım alanında yol açtığı zararların tazmini için çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, BRT’de yayınlanan GündemArtı programına yaptığı açıklamada, çok ciddi zararların söz konusu olduğuna işaret ederek, “bu zararların tazmin edilmesi ve üretimin kesintiye uğramaması gerekmektedir” dedi. Zararlara ilişkin ön tespit çalışmalarının sahada yapıldığına işaret eden Çavuşoğlu, yapılacak durum tespiti sonrasında zararların hızlıca minimize edilmesinin sağlanacağını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun güçlü bir durumda ve üreticiye gereken desteği verebilecek bir yapıda olduğunun altını çizerek, yasal prosedürün tamamlanmasının ardından üreticinin tazmin edilmesiyle üretimin devamının sağlanacağını kaydetti. Çavuşoğlu, “üreticilerimiz rahat olsun, en yakın ilgili daireye başvurmaları halinde ekiplerimiz zarar gören tüm yerleri gezip ilgili raporlarını hazırlayacaklardır” dedi. Üreticiyi prosedürle uğraştırarak zaman kaybına neden olmayacaklarını anlatan Çavuşoğlu, prosedürleri hızlandırarak gerekli adımların erken zamanda atılmasını sağlayacaklarını söyledi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gönyeli’de 65 yaş üzeri için aşı seferberliği01 Şubat 2021 Pazartesi 13:10
  • HTKS'den kesinti açıklaması:Emeğimizi satmayı reddediyoruz!01 Şubat 2021 Pazartesi 13:07
  • Konuşma Bahanesi ile Çağırıp Dövüp Kaçırdılar!01 Şubat 2021 Pazartesi 13:05
  • Lefkoşa'da kadına şiddet!01 Şubat 2021 Pazartesi 13:00
  • Casino'da sahtekarlık!01 Şubat 2021 Pazartesi 12:52
  • CTP:Aşılama sürecinde ayrım yapılması kabul edilemez!01 Şubat 2021 Pazartesi 12:41
  • 1 Haftada 26 kaza 10 yaralı!01 Şubat 2021 Pazartesi 12:14
  • Kapalı olması gerekirken açık olan 1 işletme tespit edildi01 Şubat 2021 Pazartesi 12:09
  • Uyuşturucu ile KKTC'ye girerken yakalandı!01 Şubat 2021 Pazartesi 12:03
  • Elektronik Dükkanında 3 pozitif vaka!01 Şubat 2021 Pazartesi 11:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti