Çavuşoğlu'ndan başkanlık videosu

UBP Genel Başkanlığına adaylığını ilk açıklayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UBP üyelerine ulaşabilmek için diğer adaylara göre daha atak davrandı.

Başkan olması durumunda nasıl bir strateji izleyeceğini sosyal medya, basın açıklaması ve katıldığı televizyon programlarında açıklayan Nazım Çavuşoğlu, adaylar arasında neden aday olduğunu üyeleriyle çektiği bir video ile paylaşan tek aday oldu.

UBP’nin daha önce verdiği görevleri başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini anımsatarak parti başkanı olması durumunda UBP’yi daha ileri taşımak için partililerle birlikte çalışacağını sık sık tekrarlayan Nazım Çavuşoğlu, parti başkanı olması durumunda “benim sesim, sizin sesiniz olacak” şeklinde bir mesaj gönderiyor.