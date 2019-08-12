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Cihangir'de ağır yaralanmalı iş kazası

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Cihangir’de Sünnet Durdiyev (E-26), kullanımındaki spiral makinesi ile kesilmiş kurbanlık hayvanlara ait kemikleri parçalara ayırdığı sırada, makinenin kontrolünü kaybetmesi sonucu sağ alt karın kısmından ağır şekilde yaralandı.
Cihangir'de ağır yaralanmalı iş kazası

Cihangir’de Sünnet Durdiyev (E-26), kullanımındaki spiral makinesi ile kesilmiş kurbanlık hayvanlara ait kemikleri parçalara ayırdığı sırada, makinenin kontrolünü kaybetmesi sonucu sağ alt karın kısmından ağır şekilde yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye bugün, saat 09:30 sıralarında, Cihangir’de Sünnet Durdiyev (E-26), kullanımındaki spiral makinesi ile kesilmiş kurbanlık hayvanlara ait kemikleri parçalara ayırdığı sırada, makinenin kontrolünü kaybetmesi sonucu sağ alt karın kısmından ağır şekilde yaralandı.

Olayda yaralanan Sünnet Durdiyev kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde ameliyata alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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