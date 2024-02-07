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Çin 6G'ye geçiş için ilk uydusunu fırlattı

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Çin, 6G teknolojisi için uzaya başarılı bir şekilde uydu fırlattığını açıkladı. Asya ülkesi 5G teknolojisini bir üst kademeye taşıyarak daha yüksek hızlar ve daha düşük gecikme süreleri sunmayı hedefliyor.
Çin 6G'ye geçiş için ilk uydusunu fırlattı

Çin, gelecekteki kablosuz iletişim teknolojileri adına heyecan verici bir gelişme açıkladı.

China Daily haberine göre, Çin Mobile dünyanın ilk 6G test uydusunu başarıyla fırlattığını açıkladı.

DAHA YÜKSEK HIZ, DAHA DÜŞÜK GECİKME SÜRESİ

6G ile birlikte 5G'nin ötesine geçerek daha yüksek hızlar, daha düşük gecikme süreleri ve daha geniş kapsama alanı sunulması hedefleniyor.

Bu test uydusu, terahertz spektrumunda iletişimi değerlendirmek için önemli bir adımdır.

Bu gelişmeyi takip ederken, terahertz spektrumunun 6G’nin geleceğinde büyük bir rol oynaması bekleniyor.

300GHz ile 3THz (terahertz) aralığı bulunan bu teknolojide 2023 yılına kadar hükümetler ve araştırmacılar terahertz iletişimin hem kullanılabilir hem de teknik olarak mümkün olduğunu kanıtlamak istiyor.

Raporda ayrıca uydunun yaklaşık 500 kilometrelik bir yörünge yüksekliğine ayarlandığı belirtilerek, bu deneysel uyduların yüksek yörüngeli uydulara kıyasla düşük gecikme süresi ve yüksek veri aktarım hızları gibi avantajlar sunduğu ifade edildi.

2030 YILINA KADAR 6G TEKNOLOJİSİ TİCARİLEŞTİRİLEBİLİR

Çin'in 6G tanıtım ekibinin başkanı ve Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi başkan yardımcısı Wang Zhiqin yaptığı açıklamada, Çin'in 2030 yılına kadar 6G teknolojisini ticarileştirmeye başlamayı hedeflediğini ve teknoloji için standart belirlemenin 2025 yılı civarında gerçekleşmesini beklediğini söyledi.

DENEYLER 2022'DE BAŞLADI

Wang, Çin'in 6G teknolojik deneylerine 2022 yılında başladığını ve 2023 yılı boyunca 6G sistem mimarisi ve teknik çözümleri üzerine araştırmalar yürüttüğünü belirtti.

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