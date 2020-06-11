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Çin Deniz Gözlem Uydusu Fırlattı

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Çin Deniz Gözlem Uydusu Fırlattı
Çin Deniz Gözlem Uydusu Fırlattı

Çin, denizlerde yüzey sıcakları ve çevresel değişimleri izlemek için gözlem uydusu fırlattı.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Hay Yang (Okyanus)-1D uydusu LongMach (Uzun Yürüyüş)-2C roketiyle ülkenin Şanşi eyaletindeki Taiyüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden uzaya gönderildi.

Çin Uzay Havacılık Bilim ve Teknoloji Şirketi tarafından geliştirilen HY-1D genel anlamda okyanus çevresinden yüzey sıcaklıkları, denizde meydana gelen doğal afetlerin erken uyarıyla Çin’in kıyı sularındaki gelişmeler hakkında veri toplayacak.

Bununla birlikte gemilerin hareketlerinin takibi, deniz haklarının korunması ve bilimsel araştırmalar için hizmet verecek uydu, uzaya Eylül 2018'de gönderilen HY-1C uydusu ile birlikte çalışacak.

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