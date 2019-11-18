  • BIST 106.846
  • Altın 271,638
  • Dolar 5,7268
  • Euro 6,3392
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Çin: Egemenliğimizi koruma irademiz hafife alınmasın

» »
Çin, egemenliğini ve Hong Kong'un istikrarını koruma iradesini hiç kimsenin hafife almaması uyarısında bulundu.
Çin: Egemenliğimizi koruma irademiz hafife alınmasın

Çin Dışişleri Bakanlığı Hong Kong’daki gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada hiç kimsenin Çin’in egemenliğini ve Hong Kong’un istikrarını koruma iradesini hafife almaması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Hong Kong’da Yüksek Mahkeme hükümetin gösterilerde protestocuların yüzünü kapatmasını yasaklayan düzenlemesini iptal etti. Hong Kong Yüksek Mahkemesi yasağın anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme yüzün kapatılmasına getirilecek bir yasağın temelde anayasaya aykırı olmadığına ancak hükümetin getirdiği düzenlemedeki bazı ayrıntıların anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

Hükümet 4 Ekim'de yürürlüğe soktuğu yasağı, Hong Kong'un Britanya sömürgesi olduğu dönemden kalma, 1922 yılından beri geçerli olan olağanüstü hal kanununa dayandırmıştı. Yüksek Mahkeme'nin 106 sayfa tutan gerekçeli kararında hükümetin dayanak kabul ettiği bu yasanın da anayasaya aykırı olduğu ifade edildi. Mahkeme söz konusu yasanın kamusal tehdit halinde özel idari yönetimin başkanı Carrie Lam’a geniş yetkiler tanıdığı için anayasayla çeliştiğine hükmetti.

Gösteriler sürüyor

Çin Halk Cumhuriyeti’nin iki özel idari bölgesinden biri olan Hong Kong’da aylardır süren protesto gösterileri sık sık şiddet olaylarına sahne oluyor. Pazartesi günü Tsim Sha Tsui semtindeki gösterilerde polis protestoculara göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. Caddelerde barikat kuran göstericiler de polise taş attı.

Hong Kong radyosu RTHK’nin haberine göre gösterilere katılan yüzlerce öğrenci gece yarısı yoğun çatışmalara sahne olan Politeknik Üniversitesi’ne saklandı. Üniversite yönetiminin öğrencilerle yaptığı görüşmeler sonucunda 70 ila 100 öğrencinin binadan çıktığı ancak polisin yeniden gaz sıkması sonucunda öğrencilerin tekrar binaya girdiği belirtiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oyuncak silahla soyguna kalkıştı02 Kasım 2019 Cumartesi 20:37
  • Endonezya'das zinayla ilgili düzenlemelerin çıkarılmasına katkıda bulunan konsey üyesi zinadan kırbaçlandı02 Kasım 2019 Cumartesi 12:19
  • Hindistan’da hava kirliliği büyüyor: Okullar tatil edildi01 Kasım 2019 Cuma 20:57
  • Fantezi acı bitti: Genç çift balkondan aşağı düştü31 Ekim 2019 Perşembe 20:28
  • Savaş tamtamları başladı: Kuzey Kore’den Japonya’ya füze31 Ekim 2019 Perşembe 15:43
  • Pakistan'da trende yangın: En az 60 kişi öldü31 Ekim 2019 Perşembe 11:11
  • Kuzey Kore'den ABD'ye: Sabrımız taşıyor, her an karşılıklı ateş olabilir27 Ekim 2019 Pazar 17:59
  • Kremlin: Suriye'deki tüm yabancı askerler çekilmeli24 Ekim 2019 Perşembe 20:07
  • Pakistan’da sınavlara kendi yerine 8 ayrı dublör sokan milletvekili okuldan atıldı22 Ekim 2019 Salı 18:53
  • Kopya çekmesinler diye öğrencilerin başına koli geçirildi21 Ekim 2019 Pazartesi 15:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti