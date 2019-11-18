Çin: Egemenliğimizi koruma irademiz hafife alınmasın

Çin, egemenliğini ve Hong Kong'un istikrarını koruma iradesini hiç kimsenin hafife almaması uyarısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Hong Kong’daki gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada hiç kimsenin Çin’in egemenliğini ve Hong Kong’un istikrarını koruma iradesini hafife almaması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Hong Kong’da Yüksek Mahkeme hükümetin gösterilerde protestocuların yüzünü kapatmasını yasaklayan düzenlemesini iptal etti. Hong Kong Yüksek Mahkemesi yasağın anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme yüzün kapatılmasına getirilecek bir yasağın temelde anayasaya aykırı olmadığına ancak hükümetin getirdiği düzenlemedeki bazı ayrıntıların anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

Hükümet 4 Ekim'de yürürlüğe soktuğu yasağı, Hong Kong'un Britanya sömürgesi olduğu dönemden kalma, 1922 yılından beri geçerli olan olağanüstü hal kanununa dayandırmıştı. Yüksek Mahkeme'nin 106 sayfa tutan gerekçeli kararında hükümetin dayanak kabul ettiği bu yasanın da anayasaya aykırı olduğu ifade edildi. Mahkeme söz konusu yasanın kamusal tehdit halinde özel idari yönetimin başkanı Carrie Lam’a geniş yetkiler tanıdığı için anayasayla çeliştiğine hükmetti.

Gösteriler sürüyor

Çin Halk Cumhuriyeti’nin iki özel idari bölgesinden biri olan Hong Kong’da aylardır süren protesto gösterileri sık sık şiddet olaylarına sahne oluyor. Pazartesi günü Tsim Sha Tsui semtindeki gösterilerde polis protestoculara göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. Caddelerde barikat kuran göstericiler de polise taş attı.

Hong Kong radyosu RTHK’nin haberine göre gösterilere katılan yüzlerce öğrenci gece yarısı yoğun çatışmalara sahne olan Politeknik Üniversitesi’ne saklandı. Üniversite yönetiminin öğrencilerle yaptığı görüşmeler sonucunda 70 ila 100 öğrencinin binadan çıktığı ancak polisin yeniden gaz sıkması sonucunda öğrencilerin tekrar binaya girdiği belirtiliyor.