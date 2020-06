Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada yaşamını yitiren Hint askerlerinin sayısı 20’ye yükseldi.

ANI ajansının haberinde, Ladakh'daki Galwan Vadisi'nde gerilimin düşürülmeye çalışıldığı bir süreçte, Hint ve Çin güçleri arasında dün gece "şiddetli bir çarpışma" meydana geldiği ve can kayıpları olduğu bildirildi.

Hükümet kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre, çatışmada aralarında 1 subayında bulunduğu 20 Hint askeri hayatını kaybetti. Bu, son 45 yılda iki ülke arasında yaşanan en şiddetli çatışma oldu.

Hindistan Ordusu'ndan yapılan açıklamada, bu sabah Hint tarafından 1 subay ile 2 askerin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Açıklamada, "iki tarafın üst düzey askeri yetkilileri durumu yatıştırmak için şu an görüşüyor." ifadesi kullanılmıştı.

Sonradan hayatını kaybeden askerlerin ağır yaralananlar arasından bulunduğu belirtiliyor.

"43 ÇİN ASKERİ ÖLDÜ VEYA AĞIR YARALANDI" İDDİASI

ANI ajansının haberinde, Çin tarafından 43'ün üzerinde askerin öldüğü veya ağır yaralandığı öne sürüldü.

Çin, hayatını kaybeden askerler olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, çatışmada ölen ya da yaralanan Çin askeri olup olmadığına ilişkin bilgi vermezken, Hindistan askerlerinin iki taraf arasında varılan uzlaşmayı ciddi biçimde ihlal ettiğini, sınırı 2 kez yasa dışı biçimde geçtiğini ve Çin personeline provokatif saldırılar düzenlediğini belirterek, bunun iki sınır gücü arasında ciddi fiziksel çatışmayla sonuçlandığını söylemişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmanın Çin’in tek taraflı olarak bölgedeki statükoyu değiştirme girişimi sonucunda yaşandığı ve her iki tarafın kayıplar verdiği kaydedilmişti.

Ladakh bölgesi, Hindistan'ın Çin sınırında bulunuyor.

EGEMENLİK HAKLARI KAYNAKLI GERİLİM, 2017'DE TIRMANMIŞTI

Hint yetkililer, mayıs başında Çin askerlerinin üç noktadan Ladakh bölgesine girdiğini, burada çadır ve askeri karakollar kurduklarını açıklamıştı.

Askerlerin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmişti.

Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde, iki ülke askerlerinin karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Hindistan ve Çin, Ladakh'ta yer alan Demchok, Chumar, Daulat Beg Oldie, Galwan Vadisi ve Pangong Tso Gölü çevresine ek güvenlik gücü konuşlandırmıştı.

Çin askerleri, Galwan Vadisi'nde yaklaşık 100 çadır kurarken, Pangong Tso Gölü'ndeki devriye botlarının sayısını da artırmıştı.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi yönetimi ise Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, söz konusu mesele son zamanlarda Pekin-Yeni Delhi hattında tansiyonun giderek yükselmesine neden oluyor.

İki ülke sınırında egemenlik hakları kaynaklı gerilim, 2017'de de yükselmişti.