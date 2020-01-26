Çin kırmızı alarm veriyor: Pekin'e giriş ve çıkışlar yasaklandı!

Çin tarihinin en korkunç günlerinden birini yaşıyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 10'dan fazla ülkede rastlanan koronavirüs nedeniyle dünyanın en önemli şehirlerinden biri olan Pekin'de karayoluyla kente yapılan toplu taşıma araçlarının giriş ve çıkışlarının durdurulacağı açıklandı.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs nedeniyle başkent Pekin'de karayoluyla kente yapılan toplu taşıma araçlarının giriş ve çıkışlarının durdurulacağı açıklandı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin resmi gazetesi People's Daily'nin haberine göre, Pekin'de yetkililer pazar gününden itibaren "salgın önleme ve kontrol yükümlülükleri" gerekçesiyle Pekin kentine giriş ve çıkışlarda "karayoluyla yapılan tüm toplu taşımayı" durduracak.

ÜLKE İÇİ VE DIŞI TURİST TURLARI ASKIYA ALINDI

Çin Merkez Televizyonu da hem ülke içi hem de ülke dışındaki grup turlarının askıya alınacağını açıkladı.

Ülke genelinde 41 kişinin ölümüne neden olan SARS (şiddetli akut solunum yetmezliği sendromu) benzeri yeni koronavirüsün ülkede 1372 kişiye bulaştığı açıklandı. Çinli yetkililer virüsten enfeksiyon kapan 39 kişinin taburcu edildiğini de açıkladı.

ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ: VAHİM BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de virüsün görülme oranının arttığını belirterek ülkenin "vahim bir durumla" karşı karşıya olduğunu söyledi.

Resmi haber ajansı Şinhua'nın aktardına göre Şi, "Bu nedenle Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin merkezileşmiş ve birleşmiş liderliğini güçlendirmek önemli" ifadelerini kullandı.

Çin Komünist Partisi Politbüro Komitesi'nin Vuhan'da ortaya çıkan ve ülke geneline hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgınını görüşmek üzerine yaptığı toplantıda konuşan Şi sözlerini "Kararlı güvenimiz, işbirliğimiz, bilimsel önleme ve tedaviler ve doğru politikalarla bu savaşı kesinlikle kazanacağız" diye sürdürdü.

Toplantıda salgınla mücadaleye rehberlik edecek özel bir ekibin kurulması, Hubei eyaleti gibi salgından etkilenen yerlere rehber ekiplerin gönderileceği, ekiplerin buralarda salgının önlenmesine yönelik çalışmaların güçlendirilmesini teşvik edeceği bildirildi.

Şi ilaç ve malzeme tedarikinin güçlendirilmesi, sağlık personelinin korunması çağrısında da bulundu.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle başta Vuhan olmak üzere olmak üzere irili ufaklı 18 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Salgının merkezi Wuhan'a hastalarla ilgilenmeleri için 450 askeri doktor da gönderildi.

Vuhan'a girişler yasaklanmış, çıkışlarıda da çok özel gerekçelere bağlanmıştı. Buralarda yaşayan toplam nüfus 59 milyonu geçiyor.

HONG KONG'DA ACİL DURUM

Şu ana kadar 5 kişinin virüsü taşıdığı tespit edilen Hong Kong'da da yetkililer de virüs nedeniyle acil durum ilan etti.

Özel İdare Bölgesi'nde halihazırda tatilde olan tüm okulların 17 Şubat'a kadar kapalı kalacağı açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) perşembe günü virüs nedeniyle küresel acil durum ilan etmemişti.

KORONAVİRÜS'E NERELERDE RASTLANDI?

Virüs dünyada 10'dan fazla ülkeye yayıldı. Son olarak Avustralya 4 yeni vaka tespit edildiğini açıklarken Malezya ülkede 3 vaka tespit ettiğini açıklamıştı.

Fransa da cuma günü tümü Çin vatandaşı 3 kişide virüs olduğu saptamış ve Avrupa'da görülen ilk vakayı ilan etmiş olmuştuç.Yeni koronavirüs ayrıca Tayland, Vietnam, Singapur, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Nepal ve ABD'de görüldü.

Virüs'ün SARS'la aynı aileden geldiği saptansa da hala ne kadar tehlikeli olduğu ve insanlar arasında ne kadar kolayca yayıldığı konusunda belirsizlikler sürüyor.

Virüs zatürreye neden olabiliyor bu da bazı vakalarda ölümle sonuçlanabiliyor.

Hong Kong ve anakara Çin'de 2002 ve 2003'teki SARS salgınında yaklaşık 650 kişi yaşamını yitirmişti.

"VİRÜSÜ TAŞIYAN KİŞİLERDE BELİRTİ GÖRÜLMEYEBİLİR"

Yeni koronavirüs salgını üzerine yapılan ve "The Lancet" adlı bilimsel yayında yayımlanan çalışmadaysa, virüs bulaşan kişilerde hastalık semptomlarının görülmeyebileceği iddia edildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre Çin ve Hong Kong’dan enfeksiyon hastalıkları uzmanları, Hong Kong-Şıncın Hastane Üniversitesinde 10-15 Ocak arasında kabul edilen 7 kişilik bir aile üzerinde yaptıkları çalışmada koronavirüsle enfekte olanların hastalık belirtisi göstermeyebileceğini ileri sürdü.

Söz konusu çalışmada ailenin 6 üyesine "koronavirüs taşıyor" tanısı konulduğu ancak ailenin 7. üyesi olan 10 yaşındaki çocukta dışarıdan herhangi bir şekilde koronavirüs semptomu görülmediği anlaşıldı.

Çocuğun akciğerlerinde yapılan x ışını taramalarında akciğerde bulunan boşlukların bazı salgılarla dolması sonucu "buzlu cam" olarak adlandırılan zatürreye benzer değişimler olduğu belirlendi.

Bundan yola çıkılan çalışmada, hastalık belirtisi olmadan da enfeksiyonun mümkün olduğu, bu yüzden hastaları izole etmenin ve bu hastalarla temasa geçen kişileri karantinaya almanın hayati önem taşıdığı belirtildi.