Çin lideri Rusya’yı ziyaret edecek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in yapacağı yüz yüze görüşme gelecek hafta, yani tahmin edilenden çok daha önce gerçekleşebilir.

Çin bir süredir Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes yapılması için arabulucu olmayı öneriyor. Rusya’ya diplomatik destek veren Pekin’in bu çabaları Ukrayna’nın destekçisi Batılı ülkeler nezdinde kabul görmüyor.

Rusya’nın Tass haber ajansında, Putin’in Şi’yi baharda gerçekleşecek bir resmi ziyaret için davet ettiği belirtilmişti. ABD’nin The Wall Street Journal gazetesi ise ziyaretin Nisan veya Mayıs başında gerçekleşmesinin beklendiğini yazmıştı.

Konu hakkında bilgi verilen kaynaklar, Şi’nin Rusya ziyaretinin gelecek haftadan itibaren gerçekleşebileceğini ifade etti. Şi’nin Rusya ziyaretine dair sorulara Çin Dışişleri Bakanlığı ve Kremlin sorulara yanıt vermedi.

Çin ve Rusya, geçen yıl Şubat ayında başlayan Ukrayna işgalinden birkaç hafta önce “sınırsız” ortaklık adı verilen bir anlaşma imzalamıştı. İki lider son olarak Eylül ayında görüşmüştü.