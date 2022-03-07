Çin: Rusya’yla dostluğumuz kaya gibi sağlam

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya'yla dostluklarının “kaya gibi sağlam” olduğunu ve ikili işbirliğinin çok geniş bir çerçevede devam ettiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya'yla dostluklarının “kaya gibi sağlam” olduğunu ve ikili işbirliğinin çok geniş bir çerçevede devam ettiğini söyledi.

Çin'deki Kızılhaç örgütünün en kısa zamanda Ukrayna'ya yardım ulaştıracağını kaydeden Wang, Ukrayna'daki durumun karmaşık olduğunu ve bir gecede ortaya çıkmadığını belirtti. Çinli bakan, “Karmaşık sorunları çözmek, ateşe benzin dökmeyi değil soğukkanlılığı ve mantıklı hareket etmeyi gerektirir” dedi.

“TAYVAN HER ZAMAN ÇİN’İN PARÇASIYDI”

Wang, “Uluslararası durum ne kadar kötü olursa olsun Çin ve Rusya stratejik işbirliğine kararlılıkla devam edecek” diye konuştu. Çin Dışişleri Bakanı ayrıca Ukrayna’nın Tayvan’la karşılaştırılmasına da karşı çıkarak iki sorunun birbirinden çok farklı olduğunu ve “Tayvan’ın her zaman Çin’in bir parçası olduğunu” ifade etti.

Çin, Rusya'nın Ukrayna'daki müdahalesini “işgal” olarak nitelememiş ve Moskova'yı kınamayı reddetmişti.