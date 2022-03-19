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SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Çin’de 14 Ay Sonra Covid’den İlk Ölüm

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Çin'in Jilin eyaletinde 2 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, 2021 yılının Ocak ayından bu yana ilk kez virüs kaynaklı ölüm bildirildi.
Çin’de 14 Ay Sonra Covid’den İlk Ölüm

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan bugün yapılan açıklamada, ülke genelinde 2 bin 228 yeni corona virüsü vakası tespit edildiği bildirildi. Vakaların bin 674’ünün salgındaki son dalganın merkezi olan Jilin eyaletinde tespit edildiği, aynı eyaletteki 2 kişinin ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Böylece ülkede 2021 yılının Ocak ayından bu yana corona virüsü kaynaklı ilk ölümler kayda geçti. Çin anakarasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 638’e yükseldi. Ölümlerin çoğu 2020 yılının başında Vuhan kentinde kayıtlara geçmişti.

Çin'de corona virüsüne karşı aşılama oranının yüzde 87,8'e ulaştığı belirtilirken, 60 yaş üstü 264 milyon kişiden 52 milyonunun ise aşı yaptırmadığı bilgisi paylaşıldı.

SIFIR VAKA POLİTİKASINA DEVAM

Son dalganın yaşanmasında görev ihmalinde bulundukları gerekçesiyle 60'ın üzerinde Komünist Parti yetkilisi de görevinden alındı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, salgınla mücadele konulu Politbüro toplantısında ülkenin “sıfır vaka” politikasının süreceği mesajını vermiş, salgını zamanında kontrol edemeyen yerel yetkililerin sorumlu tutulacaklarını belirtmişti.

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