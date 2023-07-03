  • BIST 6.015,29
  • Altın 1604.748
  • Dolar 25.9182
  • Euro 28.296
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAAspartam gerçekten kansere yol açıyor mu?

Çin’de sıcak hava alarmı: 1961’den bu yana en sıcak günler

» »
Çin son günlerde 35 derecelere ulaşan hava sıcaklıklarıyla 1961'den bu yana kaydedilen en sıcak günlerini yaşıyor.
Çin’de sıcak hava alarmı: 1961’den bu yana en sıcak günler

CNN’in haberine göre, ülkede son 6 ayda rekor seviyede sıcaklıklar kaydediliyor.

Ulusal İklim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede bu yıl önceki yıllara kıyasla daha etkili dört sıcak hava dalgası yaşandığı belirtildi.

Ortalama 35 dereceyle 1961’den bu yana en sıcak günler yaşanıyor.

Bazı günler 40 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıklarından ülkenin kuzeyinde 200 milyondan fazla kişi etkileniyor.

Çin Meteoroloji İdaresi Başkanı Cou Bing, aşırı sıcakların El Nino hava olaylarıyla ilişkili olduğunu ve bu sebeple ülkenin güneyinde yaz aylarında yağış artışı, kuzeyinde ise kuraklık yaşandığını söyledi.

Ülkenin kuzeyinde sıcaklıkların daha da artması bekleniyor.

ÜLKENİN GÜNEYBATISINDA SEL FELAKETLERİ YAŞANIYOR

Çin’in güneybatısında da “son 50 yılın en büyük sel felaketi” olarak nitelendirilen afet nedeniyle 10 bin kişi yerinden oldu.

Sel felaketinde yaklaşık 70 ev yıkıldı. İlk belirlemelere göre hasarın en az 79 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Felakette şimdiye kadar can kaybı yaşanmadı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hindistan’da aşırı sıcaklar can aldı01 Temmuz 2023 Cumartesi 13:45
  • Dünya Bankası’ndan doğal kaynak çağrısı01 Temmuz 2023 Cumartesi 12:53
  • Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif30 Haziran 2023 Cuma 12:45
  • Örnek yasa: Ürün pazarlamak için aramalar İspanya’da yasaklandı29 Haziran 2023 Perşembe 19:27
  • Toronto orman yangınlarının ardından dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi29 Haziran 2023 Perşembe 13:11
  • İspanya'da yazın ilk aşırı sıcak hava dalgası iki kişinin ölümüne neden oldu28 Haziran 2023 Çarşamba 17:29
  • Dünya elektrik üretiminin yüzde 30'unu temiz kaynaklar karşıladı28 Haziran 2023 Çarşamba 14:10
  • 2.5 milyon Müslüman hacı oldu28 Haziran 2023 Çarşamba 12:16
  • Dev giyim firmasının kıyafetleri ‘geri dönüşüm’ yerine ‘üçüncü dünya ülkeleri’ne atılıyormuş24 Haziran 2023 Cumartesi 13:16
  • Sahte içki faciası! Ölü sayısı 13’e yükseldi21 Haziran 2023 Çarşamba 22:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti