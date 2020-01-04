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Çin'de uçağın motoruna uğur için bozuk para atan yolcuya 17 bin 200 dolar para cezası

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Çin'de ilk kez uçağa binen ve "hayırlı" bir yolculuk için uçağın motoruna bozuk para atan 28 yaşındaki bir yolcu 17 bin 200 dolar para cezasına çaptırıldı.
Çin'de uçağın motoruna uğur için bozuk para atan yolcuya 17 bin 200 dolar para cezası

10 gün gözaltına tutulan Lua Çao adlı yolcu, kamu düzenini bozmak suçlamasıyla yargılanıyordu.

Ülkenin doğusundaki Anqing Tianzhuşan Havalimanı'da Şubat'ta yaşanan olayda kalkışa hazırlanan uçağın motorunda bozuk paralar bulununca uçuş son anda iptal edilmişti.

Havalimanında saatlerce bekleyen yolcular, başka bir uçağa nakledilmişti.

'Şirketin yolcuları bozuk para için uyarması gerekirdi'

Temmuz'da görülen ancak sonucu dün açıklanan davada Lucky Air adlı havayolu şirketi bu olay nedeniyle 17 bin 600 dolar zarar ettiğini açıkladı.

Lua ise duruşmada şirketin yolcuları motora bozuk para atmamaları için uyarmış olması gerektiğini savundu.

Çin'de daha önce de bazı uçakların motorlarına uğur getirmesi için bozuk para atılmıştı.

2017'de Şanghay'da 80 yaşındaki bir kadın uçağın motorlarından birine dokuz adet bozuk para atmış, güvenlik nedeniyle 150 yolcu tahliye edilmişti.

China Southern Airlines, yaşı nedeniyle yolcuya dava açmamıştı.

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