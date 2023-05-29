  • BIST 4.748,37
  • Altın 1259.136
  • Dolar 20.0912
  • Euro 21.5728
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Çin’den Erdoğan’a seçim tebriği

» »
Çin Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı.
Çin’den Erdoğan’a seçim tebriği

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek, Türkiye-Çin ilişkilerini yeni merhalelere taşımak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Sözcü Mao, Pekin’de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin’in Türkiye ile ilişkilerine büyük önem verdiğini belirterek, “Türkiye'nin kendi ulusal gerçeklerine uygun kalkınma yolunu izlemesini destekliyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kalkınmada yeni başarılar kaydedeceğine inanıyoruz” dedi.

Türkiye ile Çin’in, son yıllarda, iki devletin liderlerinin rehberliğinde, farklı alanlarda yürüttüğü işbirliğinden iki ülke halkının faydasına verimli sonuçlar elde ettiğini ifade eden Mao, “Çin-Türkiye stratejik işbirliği ortaklığını yeni merhalelere taşımak için Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırız” ifadesini kullandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NATO’dan Kosova’da gerginliğin düşürülmesi çağrısı27 Mayıs 2023 Cumartesi 12:38
  • Rusya, Ukrayna’da hastaneye saldırdı: 2 ölü, 30 yaralı26 Mayıs 2023 Cuma 22:31
  • Wagner lideri: Türk vatandaşının naaşını ülkesine gönderdik26 Mayıs 2023 Cuma 19:58
  • Putin, Aliyev ve Paşinyan, Moskova’da görüştü26 Mayıs 2023 Cuma 17:58
  • Rus füzeleri, Ukrayna’da sağlık kliniğini yıktı26 Mayıs 2023 Cuma 15:36
  • En kalabalık Hindistan küresel bir süper güç olarak Çin'i geçebilir mi?26 Mayıs 2023 Cuma 15:05
  • Stoltenberg Ukrayna için net konuştu: Savaş varsa NATO üyeliği yok25 Mayıs 2023 Perşembe 19:46
  • Rusya: Silah sevkiyatı, hedeflerimizden vazgeçirmeyecek25 Mayıs 2023 Perşembe 18:57
  • Rusya’dan İsveç’e misilleme: 5 diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiler25 Mayıs 2023 Perşembe 18:45
  • Rus paralı ordusu Wagner Bahmut’tan çekiliyor25 Mayıs 2023 Perşembe 13:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti