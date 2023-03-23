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Çin’den Rusya’yla yakınlaşma açıklaması

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova ziyaretini değerlendiren Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, "Bugünün çatışması demokrasi ile otoriterlik arasında değil" açıklaması yaptı.
Çin’den Rusya’yla yakınlaşma açıklaması

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, Rusya ile Çin arasındaki yakınlaşmanın, liberal demokrasilere karşı otoriterliğin ittifakı olduğu görüşüne karşı çıkarak “Bugünün çatışması demokrasi ile otoriterlik arasında değil, küresel adalet ile güç siyaseti arasında” dedi.

Xinhua’nın haberine göre, Çin Gang, Devlet Başkanı Şi Cinping’in dün sona eren Rusya ziyareti hakkında değerlendirmede bulundu. Çin ve Rusya’nın dünyada artan tek taraflılığa ve hegemonya girişimlerine karşı stratejik koordinasyonu güçlendirmesinin önem taşıdığını ifade eden Çin Gang, “Bugün dünyanın temel çatışması bazı ülkelerin söylediği gibi demokrasi ile otoriterlik arasında değil, kalkınma ile kalkınmanın bastırılması, küresel adalet ile güç siyaseti arasında” ifadesini kullandı.

Çin Gang, Çin ve Rusya’nın küresel yönetimi uluslararası toplumun beklentilere göre yönlendirmek ve “ortak geleceği paylaşan topluluğu” inşa etmek için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Devlet Başkanı Şi’nin, “ortak geleceği paylaşan topluluk” fikrini, ilk kez 10 yıl önce bir başka Rusya ziyareti sırasında Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde yaptığı konuşmada dile getirdiğini hatırlatan Çin Gang, “Çin ve Rusya, çok kutuplu bir dünyayı ve uluslararası ilişkilerin daha demokratik hale gelmesini savunuyor. Bu, uluslararası eşitlik ve adalet talepleri ile örtüşüyor” diye konuştu.

ABD’NİN YAKINDAN İZLEDİĞİ ZİYARET

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, üçüncü kez devlet başkanı seçilmesinin ardından ilk ziyaretini Moskova’ya yapmıştı. Çin’in Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki tutumunun tartışıldığı ve ABD ile jeopolitik rekabette Rusya ile yakınlaştığı döneme denk gele ziyarette iki ülke liderleri stratejik işbirliğini küresel ölçekte güçlendirecekleri mesajını vermişti.

ABD Dışişleri Başkanı Anthony Blinken, Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında Ukrayna’da savaş suçlarıyla ilgi soruşturma kapsamında yakalama kararın çıkarmasının ertesine denk gelen ziyaretin, “Putin’e diplomatik koruma sağladığı” görüşünü dile getirmişti.

Pekin yönetimi, UCM’nin kararını, “hukuku siyasileştirdiği” gerekçesiyle eleştirmişti.

Almanya’da 17-19 Şubat’ta düzenlenen Münih Güvenlik Konferansının 2023 raporunda, “Liberal demokrasilere karşı otoriter bir revizyonizmi temsil eden Rusya ve Çin’in İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde dünya düzenine en önemli tehdidi oluşturduğu” değerlendirmesine yer verilmişti.

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