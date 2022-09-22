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Cinsel ilişkiden önce ve sonra sakın yapmayın!

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Cinsel ilişki hayatın bir parçası olarak görülüyor. Herkesin cinsel ilişki fikirleri değişim gösteriyor. Bu konunun fazla konuşulmaması cinsel ilişki konusunda bilinçlenmeyi önlüyor.
Cinsel ilişkiden önce ve sonra sakın yapmayın!

Uzmanlar farklı cinsel ilişkiler arasında bulunan oral seks hakkında uyarılarda bulunuyor.

Cinsellik toplumun büyük tabuları arasında bulunuyor. Günümüzde bile hâlâ cinsellik konuşmak ayıp olarak görülüyor. Ancak cinselliğin konuşulması o konuda bilinçlenilmesi gerekiyor. Cinsel yolla bulaşan birçok hastalık bulunuyor. Bu hastalıkların sadece korunmama nedeniyle geçtiği düşünülüyor. Ancak bu oldukça yanıltıcı olan bilgiler arasında bulunuyor. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar uzmanı (STD) oral seksin cinsel hastalıklara neden olabileceğini, oral seks yapmadan ve yaptıktan sonra uzak durmanız gerekenleri belirtti.

 

AĞIZ BAKIMINDAN KAÇININ

Bir cinsel sağlık uzmanı, oral seksten iki saat önce veya sonra dişlerinizi asla fırçalamamanız konusunda kesin bir uyarı yayınladı. Cinsel sağlık uzmanı 'Ağzımı yıkadıktan sonra' başlıklı bir videoda oral seks sonrası ağız bakımında neden kaçınılması gerektiğini açıkladı.

HIV VİRÜSÜNÜN BULAŞMASINA NEDEN OLABİLİR

STD uzmanı, oral seksten iki saat önce veya sonra dişlerinizi asla fırçalamamanız konusunda uyardı. Dedi ki: “Sadece hızlı bir PSA ( kamu hizmeti duyurusu), oral seksten sonra ağzınızı çalkalamanız normal ancak iki saat önce veya sonra dişlerinizi fırçalamayın. Bunun nedeni, fırçalama ve diş ipi kullanmanın diş etlerinizde HIV gibi patojenlerin kan dolaşımınıza girebileceği küçük kesikler oluşturmasıdır."

 

ORAL SEKSİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR

HERPES

Herpes virüsü oral seksle oluşan hastalıklardan biridir. Ağız ve ağız çevresinde oluşan yaralara neden olan HSV1 virüsüdür. Genital yaralara neden olan ise HVS2’dir. Bu iki virüsü de kapmak her türlü mümkündür. Herpes tedavi edilmemektedir.

 

HIV

Oral seksten dolayı meydana gelen hastalıklar arasında yer almaktadır ancak burada bilinmesi gereken şey diğer seks çeşitlerinin de en az oral seks kadar HIV hastalığına yakalanma ihtimalinin olmasıdır.Belirtileri ağızda yaralar, kesikler ve enfeksiyonun ağız içinde yer edinmesidir.

HPV

Genital siğil olarak bilinmektedir. Bu durum oral seksle hızla bulaşmaktadır. Aynı zamanda gırtlak kanserine de neden olmaktadır.

 

HEPATİT B

Oral seksin ardından yakalanması muhtemel hastalıklardan bir tanesi de Hepatit B’dir.

 

FRENGİ

Oral seksle bulaşan en yoğun hastalıklardan bir tanesidir.Belirtileri ellerde ve ayaklarda yaralar, şişmiş lenf düğümleri, ateş, saç dökülmesi, baş ağrısı, kilo kaybı ve bitkinlik şeklindedir. Tedavi edilmezse, frengi beyne zarar vermektedir.

 

KLAMİDYA

Oral seksten dolayı meydana gelen en sık görülen rahatsızlık klamidya olarak bilinmektedir.Belirtileri genital akıntı, soğuk algınlığı semptomları, boğaz ağrısı, işeme sırasında yanma, seks sırasında acı ve testiste acı hissi görülmektedir.

 

BEL SOĞUKLUĞU

Bel soğukluğu oral seks nedeniyle oluşan bir rahatsızlıktır. Oral
seks kolayca bel soğukluğuna neden olmaktadır.Belirtileri, boğaz ağrısı, sarı ve beyaz akıntı, kırmızı lekeler ve yutma güçlüğüdür. Oral yolla bulaşılan bel soğukluğu tüm vücuda ulaşmaktadır. Bu durumdan cinsel organda etkilenmektedir.

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