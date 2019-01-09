Çıraklık eğitiminin kalitesi yükseliyor

Avrupa Birliği tarafından Eğitimde Yenilik ve Değişim VI Hibe programı kapsamında finanse edilen ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası tarafından yürütülen “Sonuç Odaklı Eğitim” Projesi kapsamında, çırak öğrencilerin iş yerlerinde edindikleri bilgi ve becerilerin objektif olarak sistematik şekilde ölçülmesi amacıyla yürütülen çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Ayrıca kalfalık ve ustalık sınavlarında daha kaliteli ölçme ve değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla var olan sistem gözden geçirilerek, değerlendirmenin yapılabilmesi için bu işi yapacak kişinin nitelikleri belirlendi ve bu doğrultuda öğretmen ile ustalara gerekli nitelik ve becerilerin kazandırılması için eğitimler verildi.

Proje kapsamında bu çalışmayı yürütmek amacıyla İngiltere’den gelen Uzman Jeremy Curtis, daha objektif ve daha nitelikli bir değerlendirmenin yapılabilmesi için çıraklık sistemindeki tüm paydaşlarla; öğretmen, usta, çırak, yetişkin öğrenciler ve ilgili yetkililer olmak üzere bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Curtis, yaptığı çalışma sonucunda değerlendirmede kullanılan portfolyo dökümanlarına ek olarak, buradaki sisteme uygun bir takım dökümanlar geliştirdi. Ayrıca, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve diğer paydaşlardan alınan görüşler doğrultusunda 'assessor' diye ifade edilen değerlendirmecilerin profilini oluşturan Jeremy Curtis, bu profile uygun kişilere 5 günlük eğitim verdi.

Çalışma kapsamında, Aşçılık, Elektrik Tenisyenliği, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçılık, Berberlik, Kuaförlük ve Otomotiv Mekanikerliği alanlarından olmak üzere değerlendirmeci profiline uygun olan toplamda 12 kişiye eğitim verildi. Eğitim teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamadan oluştu. Teorik eğitimler sınıf ortamında, uygulamalı eğitimler ise çırakların iş başındaki becerilerinin ölçme ve değerlendirmesinin yapılabilmesi amacıyla iş yerine düzenlenen ziyaretler kapsamında gerçekleştirildi. Sürdürülebilirlik açısından bu kişilerin de daha sonra “değerlendirici” olabilecek kişilere eğitimler vermesi planlanmaktadır.