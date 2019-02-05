CMC'de Niyazi Öztoprak Anı Golf Turnuvası Şampiyonu Ian Steven...

3 Şubat Pazar gün Yeşilyurt’taki CMC Golf Kulübü sahasında gerçekleşen Geleneksel Niyazi Öztoprak Anı Golf Turnuvası’nda Şampiyonluğu 33 Puan ile Ian Steven kazandı. Çok güzel bir havada, Full Handicap ve Stableford formatında 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği 32 Puan ile Robert Awbery alırken, Gülay Garabli yine 32 Puan ile üçüncü oldu. Turnuvanın Gross Birinciliğini Hasan Garabli alırken, bayrağa en yakın vuruş ödülünü Mehmet Özarı ve belirlenen hatta en yakın vuruş ödülünü ise Bertan Erçin aldı.

Turnuva sonrasında, merhum Niyazi Öztoprak'ın oğlu Prof. Dr. Niyazi Öztoprak yaptığı konuşmada Öztoprak ailesi olarak her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri turnuvaya katılanlara teşekkür etti ve kazananları kutladı. Dereceye giren golfcülerin ödülleri Golf Federasyonu Onursal Başkanı Dr. Hasan Öztoprak ve Prof. Dr. Abdullah Öztoprak tarafından takdim edildi.