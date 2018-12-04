Çocuk sanat eğitimi başladı

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk sanat eğitimiyle ilgili kayıtlar devam ediyor.
Eğitmen Şenol Özdevrim tarafından verilen kurslar, Girne Belediyesi Kültür Merkezinde Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. 5-8 yaş çocuk sanatı eğitimi 10:00-11:00 saatleri ve 9-12 yaş arası çocuklara yönelik sanat eğitimi kursları 11:00-12:00 saatleri arasında yapılıyor.
Oyunla sanatı birleştirerek çocukların yaratıcılığını, bireysel düş gücünü ve el becerilerini geliştirmesi amaçlanan kurslar, çağdaş sanat hakkında bilgilendirme, farklı malzeme ve tekniklerle çalışma, 3 boyutlu çalışmaları ve çocukların psiko motor becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak.
Kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi 0533 85139 62 ve 815 21 19 numaralı telefon hattından 147 tuşlanarak (Kültür İşleri Birimi) alınabilir.
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