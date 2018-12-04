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Çocuk sanat eğitimi başladı

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Girne Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk sanat eğitimiyle ilgili kayıtlar devam ediyor.
Çocuk sanat eğitimi başladı

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk sanat eğitimiyle ilgili kayıtlar devam ediyor.

Eğitmen Şenol Özdevrim tarafından verilen kurslar, Girne Belediyesi Kültür Merkezinde Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. 5-8 yaş çocuk sanatı eğitimi 10:00-11:00 saatleri ve 9-12 yaş arası çocuklara yönelik sanat eğitimi kursları 11:00-12:00 saatleri arasında yapılıyor.

Oyunla sanatı birleştirerek çocukların yaratıcılığını, bireysel düş gücünü ve el becerilerini geliştirmesi amaçlanan kurslar, çağdaş sanat hakkında bilgilendirme, farklı malzeme ve tekniklerle çalışma, 3 boyutlu çalışmaları ve çocukların psiko motor becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak.

Kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi 0533 85139 62 ve 815 21 19 numaralı telefon hattından 147 tuşlanarak (Kültür İşleri Birimi) alınabilir.

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