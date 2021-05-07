Covid-19 aşısı: Afrika'da bazı ülkelerde aşılar neden çöpe gidiyor?

Afrika ülkelerinin önemli bir bölümü Covid-19 aşısı tedarik etmekte zorlanıyor. Kıtada bazı ülkelerde ise son kullanma tarihi geçen binlerce aşı çöpe gidiyor.

Afrika ülkelerinin önemli bir bölümü Covid-19 aşısı tedarik etmekte zorlanıyor. Kıtada bazı ülkelerde ise son kullanma tarihi geçen binlerce aşı çöpe gidiyor.

Malavi'de 16 bin 400 doz, Güney Sudan'da ise 59 bin doz Oxford-AstraZeneca aşısının 13 Nisan olan son kullanma tarihleri geçmiş durumda.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) son kullanma tarihlerini güvenli bir şekilde uzatabilecek yolları araştırmak için bu aşıların tutulması yönündeki çağrılarına rağmen, iki ülke de bu aşıları imha etme kararı aldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise yoksul ülkelere aşı tedarik etmeyi amaçlayan Covax programı kapsamında aldığı 1,7 milyon aşının büyük bir bölümünü kullanamayacağını açıkladı.

Kongo'da Nisan sonu itibarıyla bu aşılardan yalnızca 1000 doz kullanıldı.